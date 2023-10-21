İstanbul'da toprağa gömülü ceset bulunmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 Eylül'de Tuzla Akfırat Mahallesi'nde boş arazide vücudunun bir kısmı toprağa gömülü erkek cesedi bulunmasına ilişkin çalışma yaptı. İstanbul'da boş arazide toprağa gömülü erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı.

Yapılan parmak izi incelemesinde cesedin Muhammed B'ye ait olduğunu belirleyen ekipler, maktulün darbedildikten sonra boynu kırılarak öldürüldüğünü tespit etti.

Muhammed B'nin olay öncesinde Kocaeli'de durdurulan bir takside GBT sorgusunun yapıldığını ortaya çıkaran ekipler, çalışmalarını bu yönde derinleştirdi.

Saha çalışmaları kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinden maktulün Kocaeli'de bazı kişilerle bir evde buluştuğu bilgisine ulaşıldı.

Zanlıların yakalanması için İstanbul, Elazığ ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda öldürülen Muhammed B'ye ait olduğu tespit edilen ve farklı bir hat takılı olan cep telefonu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.