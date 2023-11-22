İstanbul'da toplu ulaşım 1 Ocak'a kadar ücretsiz-Ücretsiz olan hatlar hangileri ?

İstanbul'da alınan kararın ardından o tarihe kadar yolculuklarda ücret alınmayacak. İETT kullanıcılarına verilen müjdeli haberin ardından, bilet ücreti ödemeden yolculuk yapabileceksiniz. Metro İstanbul tarafından yapılan paylaşımda yolculuk ve sefer detayları paylaşıldı. Peki, İstanbul'da hangi hatlar ücretsiz olacak?

ÜCRETSİZ HATLAR

50AC Cebeci-Alibeyköy Metro

50D Ayazağa-Alibeyköy Metro

50G Göktürk-Alibeyköy Metro

TM1 Emniyettepe-Alibeyköy Metro

TM2 Hamidiye-Güzeltepe-Alibeyköy Metro

TM3 Hamidiye-Alibeyköy Metro

TM5 Alibeyköy Metro-5.Levent

TM6 Nur Sitesi-Alibeyköy Metro

TM7 Çırçır Metro-Alibeyköy Metro

TM8 Akşemsettin-Alibeyköy Metro

TM9 Yenimahalle-Kazım Karabekir-Alibeyköy Metro

TM10 Yeşilpınar-Alibeyköy Metro

TM11 Yeşilpınar-Alibeyköy Metro

TM12 Karadolap-Alibeyköy Metro

TM15 Yenimahalle-Alibeyköy Metro

TM16 Yenimahalle-Gaziosmanpaşa-Alibeyköy Metro

TM17 Sultangazi-Gazi-Alibeyköy Metro

TM18 Sultangazi-Karayolları-Alibeyköy Metro

TM19 Zübeyde Hanım-Alibeyköy Metro

İETT İstanbul tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde;

T5 Eminönü – Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı’nın hizmete alınması sebebiyle 04.09.2023 tarihinden itibaren aşağıdaki hatlarımızın isimleri ve güzergâhları düzenlenecektir. Bu hatları kullanan yolcularımız düzenlenen hatlar ile tramvay hattına ücretsiz aktarma yapabilecektir.