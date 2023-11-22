İstanbul'da toplu ulaşım 1 Ocak'a kadar ücretsiz-Ücretsiz olan hatlar hangileri ?
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İstanbul'da alınan kararın ardından o tarihe kadar yolculuklarda ücret alınmayacak. İETT kullanıcılarına verilen müjdeli haberin ardından, bilet ücreti ödemeden yolculuk yapabileceksiniz. Metro İstanbul tarafından yapılan paylaşımda yolculuk ve sefer detayları paylaşıldı. Peki, İstanbul'da hangi hatlar ücretsiz olacak?
İstanbul'da alınan kararın ardından o tarihe kadar yolculuklarda ücret alınmayacak. İETT kullanıcılarına verilen müjdeli haberin ardından, bilet ücreti ödemeden yolculuk yapabileceksiniz. Metro İstanbul tarafından yapılan paylaşımda yolculuk ve sefer detayları paylaşıldı. Peki, İstanbul'da hangi hatlar ücretsiz olacak?
ÜCRETSİZ HATLAR
- 50AC Cebeci-Alibeyköy Metro
- 50D Ayazağa-Alibeyköy Metro
- 50G Göktürk-Alibeyköy Metro
- TM1 Emniyettepe-Alibeyköy Metro
- TM2 Hamidiye-Güzeltepe-Alibeyköy Metro
- TM3 Hamidiye-Alibeyköy Metro
- TM5 Alibeyköy Metro-5.Levent
- TM6 Nur Sitesi-Alibeyköy Metro
- TM7 Çırçır Metro-Alibeyköy Metro
- TM8 Akşemsettin-Alibeyköy Metro
- TM9 Yenimahalle-Kazım Karabekir-Alibeyköy Metro
- TM10 Yeşilpınar-Alibeyköy Metro
- TM11 Yeşilpınar-Alibeyköy Metro
- TM12 Karadolap-Alibeyköy Metro
- TM15 Yenimahalle-Alibeyköy Metro
- TM16 Yenimahalle-Gaziosmanpaşa-Alibeyköy Metro
- TM17 Sultangazi-Gazi-Alibeyköy Metro
- TM18 Sultangazi-Karayolları-Alibeyköy Metro
- TM19 Zübeyde Hanım-Alibeyköy Metro
İETT İstanbul tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde;
T5 Eminönü – Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı’nın hizmete alınması sebebiyle 04.09.2023 tarihinden itibaren aşağıdaki hatlarımızın isimleri ve güzergâhları düzenlenecektir. Bu hatları kullanan yolcularımız düzenlenen hatlar ile tramvay hattına ücretsiz aktarma yapabilecektir.
İstanbul