İstanbul'da Tartışmalı Arazi Projesi İptal

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamalara göre, Eyüpsultan'da bulunan ve Demirören Holding'in borcu sebebiyle Ziraat Bankası'na geçen araziyle ilgili projenin sonlandırıldığı belirtildi. Bu arazi, Emlak Konut GYO'nun gözetiminde lüks konut projesine dönüştürülmek üzereyken halkın tepkisiyle karşılaştı.

Yeşil Alanın Korunması ve Projedeki Değişiklikler

Bu arazi, İstanbul'un en değerli yeşil alanlarından biri olarak bilinmektedir. 29 Mart 2022'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu alanı 'rezerv yapı alanı' olarak tanıttı. Bu tanımlama ile birlikte 26 futbol sahası büyüklüğündeki bu yeşil alanın yapılaşmaya açılacağı duyuruldu. Ancak, vatandaşlar ve çevreci grupların başlattığı dava sonucunda bu plan iptal edildi. 29 Mayıs 2023'te yapılan bir diğer plan değişikliği ile bölge yeniden 'rezerv yapı alanı' olarak tanımlandı.

Kararın Önemi ve Etkileri

Mahkeme, alanın taşkın riski barındırdığını, yapılaşma sonucunda yeraltı sularının azalabileceğini ve bu durumun doğal dengeleri olumsuz etkileyebileceğini tespit etti. Bu tespitler ışığında, arazinin 'rezerv yapı alanı' olarak tanımlanmasını iptal etti.

Bu karar, İstanbul'un ekosistemini koruma mücadelesinde büyük bir kazanç olarak değerlendirilmektedir. Vatandaşların afet riskiyle karşı karşıya kalmasını engelleyen bu karar, doğanın korunması için atılan önemli bir adım olarak görülmektedir.