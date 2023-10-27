İstanbul'da Taksi Sürücüleri İçin Gerçekleştirilen Trafik Denetimleri

İstanbul, ülkemizin kalbi olarak bilinen bir şehir. Bu büyük metropolde taksicilik, birçok kişi için vazgeçilmez bir ulaşım yöntemi. Ancak son zamanlarda, taksi sürücülerinin trafik kurallarına ne kadar uyduğu büyük bir merak konusu oldu. Bu nedenle İstanbul'da, polis ekipleri tarafından taksilere özel bir denetim gerçekleştirildi.

Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde Özel Denetim

Kadıköy, İstanbul'un en hareketli bölgelerinden biri. Rıhtım Caddesi üzerinde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin ve sivil trafik polislerinin oluşturduğu özel bir kontrol noktasıyla taksi sürücüleri denetim altına alındı.

Kurallara Uymayan Sürücülere Ceza

Bu denetimde, taksicilerin trafik kurallarına ne kadar uyduğunu kontrol etmek amacıyla bazı kriterlere dikkat edildi. Maalesef denetim sonuçları, bazı sürücülerin kurallara uymadığını gösterdi. 7 taksici, emniyet kemeri takmamak suçundan; 3 sürücü, trafik işaret levhalarına riayet etmemekten; ve 3 sürücü ise trafikle ilgili diğer kurallara uymamak sebebiyle toplamda 5.668 lira cezaya çarptırıldı.

Turistlerin Emniyet Kemerine Dikkat Ettiği Gözlendi

Denetim sırasında ilginç bir detay gözlerden kaçmadı. Emniyet kemeri takmayan bir taksi şoförü, aracında bulunan 3 turist yolcunun tümünün kemerlerini bağlamış olduğunu fark etti. Bu, özellikle turistlerin güvenlik konusunda ne kadar bilinçli olduğunu gösteriyor.