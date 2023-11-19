İstanbul'da Sürpriz Kar Yağışı: İşte En Çok Etkilenen Bölgeler!

İstanbul, bazı bölgelerinde sabah erken saatlerde başlayan kar yağışıyla beyaz bir örtüye büründü. Özellikle Çatalca, Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar ve Kartal gibi bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Bu durum, günlük hayatı ve trafik akışını önemli ölçüde etkiledi.

Çatalca'da Kar Manzaraları ve Trafik

Çatalca'da sabah 06.00 sıralarında başlayan yoğun kar yağışı, TEM otoyolunun bazı bölümlerini ve yol kenarındaki yeşil alanları beyaza bürüdü. Sürücüler, bu durum karşısında dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Ümraniye ve Çevresinde Karın Etkileri

Ümraniye ve çevresindeki yüksek kesimlerde de kar yağışı başladı. Ana yollar, karın oluşturduğu beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışını izlemek isteyen vatandaşlar, Büyük Çamlıca Tepesi'ne çıkmak için yola çıktı, ancak tepeye çıkan yokuşlarda oluşan kar örtüsü nedeniyle zor anlar yaşadılar.

Hava Durumu ve Önlemler

Şehir genelinde yağış, aralıklarla şiddetli rüzgarla birlikte etkisini sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde trafik güvenliği ve yollardaki kar temizleme çalışmaları devam ediyor.