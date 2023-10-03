İstanbul'da Su Sıkıntısı Geçiyor mu? Yağışlar İstanbul Barajlarını Nasıl Etkiledi? Barajlardaki Son Durum

Ülkemizde devam eden kuraklık sonrası İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranında ciddi bir düşüş yaşandı. Son dönemde İstanbul'da yaşanan yağışlar bu oranın artmasına olanak sağladı.

Eylül Ayında Beklenen Yağışlar Geldi

Türkiye genelinde hissedilen kuraklık döneminin akabinde Eylül'ün sonlarında birçok bölgede dört gözle beklenen yağışlarla karşılaştık. Bu yağışlar, kuraklıkla mücadele eden bölgeler için umut oldu.

İstanbul Barajlarından Olumlu Haber

Son dönemde yaşanan olumsuz hava koşulları ve yağışlar, İstanbul barajları için de sıkıntılı günleri beraberinde getirdi. Eylül'ün son haftasına damga vuran bu yağışlar, barajlardaki su seviyesinin artmasına vesile oldu.

İSKİ'den Açıklama

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan son bilgilendirmede, barajlardaki su seviyesinin son dört gün içinde meydana gelen yağışlarla yüzde 23.49'a ulaştığı ifade edildi. Bu, önceki dönemde yüzde 22.41 seviyesinde olan doluluk oranının yaklaşık yüzde 1 artışla yükselmesi anlamına geliyor.

Son Dört Günde Yağışların Etkisi

Son dört gün içerisinde İstanbul'a yağan yağmurlar, barajlardaki su seviyesini olumlu yönde etkiledi. Bu, kentin su ihtiyacını karşılamada büyük bir adım olarak değerlendirilebilir.