  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. İstanbul'da Su Krizi: Baraj Doluluk Oranları Alarm Seviyesinde

İstanbul'da Su Krizi: Baraj Doluluk Oranları Alarm Seviyesinde

Yayınlanma:
İstanbul'da Su Krizi: Baraj Doluluk Oranları Alarm Seviyesinde
İstanbul'da Su Krizi: Baraj Doluluk Oranları Alarm Seviyesinde... Son günlerde İstanbul'da yağış almayışı, barajlardaki doluluk seviyelerini kritik seviyelere getirdi. İSKİ'nin son verilerine göre, baraj doluluk oranı yüzde 24.97'ye geriledi. Bu değer, son bir yılda gözlenen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Son günlerde İstanbul'da yağış almayışı, barajlardaki doluluk seviyelerini kritik seviyelere getirdi. İSKİ'nin son verilerine göre, baraj doluluk oranı yüzde 24.97'ye geriledi. Bu değer, son bir yılda gözlenen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Yalnızca bir ay önce bu oran yüzde 30 dolayındaydı. Özellikle Büyükçekmece barajındaki doluluk oranı yüzde 4.83'e kadar düşerken, baraj havzası çölleşmeye başladı.

Büyükçekmece Barajı Çölleşiyor

İstanbul'un su ihtiyacının karşılandığı önemli barajlardan biri olan Büyükçekmece, kuraklıkla ciddi şekilde mücadele ediyor. Bugünkü doluluk oranı yüzde 4.83 olarak tespit edildi. Baraj çevresindeki manzara adeta bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi. Suyun bir zamanlar metrelerce derinlikte olduğu alanlar, şimdi neredeyse çölleşmiş durumda. Barajı besleyen dereler de tamamen kurumuş, köprülerin altındaki su seviyeleri düşmüş ve tarihi eserler gün yüzüne çıkmıştır.

Su Seviyeleri Tehlikeli Derecede Düşen Barajlar

Büyükçekmece dışında İstanbul'un dört farklı barajında daha doluluk oranı yüzde 10'un altına indi. Özellikle Papuçdere barajında doluluk oranı yüzde 2.81, Kazandere barajında yüzde 4.8 ve Sazlıdere barajında yüzde 9.88 olarak kaydedildi. İstanbul'un en yüksek doluluk oranına sahip barajı ise yüzde 54.68 ile Ömerli barajı oldu.

İstanbul Barajlarında Son Durum

Alibeyköy barajındaki doluluk oranı %17.4, Terkos %12.12, Elmalı %16.35, Darlık %38.6, Ömerli %54.68, Büyükçekmece %4.83, Sazlıdere %9.88, Istranca %17.77, Kazandere %4.8 ve Papuçdere %2.81 olarak ölçüldü.

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranları, özellikle son bir yıl içerisinde alınan yağış miktarının azalmasıyla alarm verici seviyelere ulaşmıştır. Mevcut veriler, kısa vadede su krizi yaşanabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, su tasarrufu ve etkin su yönetimi konularında acil adımlar atılması gerekmektedir.

İstanbul barajları ve su krizi konusunda herkesin sorumluluğu büyüktür. Kuraklıkla mücadele ve su yönetimi konusunda yapılacak çalışmaların başarısı, tüm İstanbulluların bu konuda duyarlı olmasına bağlıdır. Su tasarrufu yaparak, geleceğimizi koruyalım.

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI
ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI
İstanbul
Beylikdüzü'nde Yetenek Avı Başladı
Beylikdüzü'nde Yetenek Avı Başladı
Gaziler Günü Dolayısı ile Kartal'da Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunuldu
Gaziler Günü Dolayısı ile Kartal'da Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunuldu
İstanbul'da Yürüyen Merdiven Sabotajı! Kim bu sabotajcılar?
İstanbul'da Yürüyen Merdiven Sabotajı! Kim bu sabotajcılar?
19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası: Kadıköy İskele Meydanı'nda 'Şeker Prangaları' Kırılıyor
19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası: Kadıköy İskele Meydanı'nda 'Şeker Prangaları' Kırılıyor
Odabaşı’ndan uyarı: Kadıköy’de de direnmezsek yaşam alanlarımıza müdahale artacak
Odabaşı’ndan uyarı: Kadıköy’de de direnmezsek yaşam alanlarımıza müdahale artacak
Silivri'de Korkutan Yangın Kontrol Altında: Şüpheli Gözaltına Alındı
Silivri'de Korkutan Yangın Kontrol Altında: Şüpheli Gözaltına Alındı
Turan Hançerli, Birleşmiş Milletler Kürsüsünden Dünya'ya Mesajını Verdi
Turan Hançerli, Birleşmiş Milletler Kürsüsünden Dünya'ya Mesajını Verdi