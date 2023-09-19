İstanbul'da Su Krizi: Baraj Doluluk Oranları Alarm Seviyesinde

Son günlerde İstanbul'da yağış almayışı, barajlardaki doluluk seviyelerini kritik seviyelere getirdi. İSKİ'nin son verilerine göre, baraj doluluk oranı yüzde 24.97'ye geriledi. Bu değer, son bir yılda gözlenen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Yalnızca bir ay önce bu oran yüzde 30 dolayındaydı. Özellikle Büyükçekmece barajındaki doluluk oranı yüzde 4.83'e kadar düşerken, baraj havzası çölleşmeye başladı.

Büyükçekmece Barajı Çölleşiyor

İstanbul'un su ihtiyacının karşılandığı önemli barajlardan biri olan Büyükçekmece, kuraklıkla ciddi şekilde mücadele ediyor. Bugünkü doluluk oranı yüzde 4.83 olarak tespit edildi. Baraj çevresindeki manzara adeta bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi. Suyun bir zamanlar metrelerce derinlikte olduğu alanlar, şimdi neredeyse çölleşmiş durumda. Barajı besleyen dereler de tamamen kurumuş, köprülerin altındaki su seviyeleri düşmüş ve tarihi eserler gün yüzüne çıkmıştır.

Su Seviyeleri Tehlikeli Derecede Düşen Barajlar

Büyükçekmece dışında İstanbul'un dört farklı barajında daha doluluk oranı yüzde 10'un altına indi. Özellikle Papuçdere barajında doluluk oranı yüzde 2.81, Kazandere barajında yüzde 4.8 ve Sazlıdere barajında yüzde 9.88 olarak kaydedildi. İstanbul'un en yüksek doluluk oranına sahip barajı ise yüzde 54.68 ile Ömerli barajı oldu.

İstanbul Barajlarında Son Durum

Alibeyköy barajındaki doluluk oranı %17.4, Terkos %12.12, Elmalı %16.35, Darlık %38.6, Ömerli %54.68, Büyükçekmece %4.83, Sazlıdere %9.88, Istranca %17.77, Kazandere %4.8 ve Papuçdere %2.81 olarak ölçüldü.

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranları, özellikle son bir yıl içerisinde alınan yağış miktarının azalmasıyla alarm verici seviyelere ulaşmıştır. Mevcut veriler, kısa vadede su krizi yaşanabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, su tasarrufu ve etkin su yönetimi konularında acil adımlar atılması gerekmektedir.

İstanbul barajları ve su krizi konusunda herkesin sorumluluğu büyüktür. Kuraklıkla mücadele ve su yönetimi konusunda yapılacak çalışmaların başarısı, tüm İstanbulluların bu konuda duyarlı olmasına bağlıdır. Su tasarrufu yaparak, geleceğimizi koruyalım.