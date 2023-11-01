İstanbul'da su kesintisi ! Kovaları doldurun saatlerce su yok !
1 Kasım Çarşamba tarihli kesinti programına göre; Başakşehir, Eyüpsultan, Pendik, Sultangazi, Ümraniye' ye su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar su kesintisinin sona ereceği saati araştırıyor.
İLÇE: BAŞAKŞEHİR
ETKİLENEN MAHALLELER: ALTINŞEHİR MAH, ŞAHİNTEPE MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2023 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: EYÜPSULTAN
ETKİLENEN MAHALLELER: GÜZELTEPE MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2023 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: PENDİK
ETKİLENEN MAHALLELER: ESENLER MAH, FEVZİ ÇAKMAK MAH, YEŞİLBAĞLAR MAH, ÇAMÇEŞME MAH
AÇIKLAMA: İBB TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: SULTANGAZİ
ETKİLENEN MAHALLELER: CEBECİ MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ
BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2023 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: ÜMRANİYE
ETKİLENEN MAHALLELER: YUKARI DUDULLU MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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