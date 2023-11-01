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İstanbul'da su kesintisi ! Kovaları doldurun saatlerce su yok !

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İstanbul'da su kesintisi ! Kovaları doldurun saatlerce su yok !
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı.

1 Kasım Çarşamba tarihli kesinti programına göre; Başakşehir, Eyüpsultan, Pendik, Sultangazi, Ümraniye' ye su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar su kesintisinin sona ereceği saati araştırıyor.

İLÇE: BAŞAKŞEHİR

ETKİLENEN MAHALLELER: ALTINŞEHİR MAH, ŞAHİNTEPE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2023 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: EYÜPSULTAN

ETKİLENEN MAHALLELER: GÜZELTEPE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2023 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: PENDİK

ETKİLENEN MAHALLELER: ESENLER MAH, FEVZİ ÇAKMAK MAH, YEŞİLBAĞLAR MAH, ÇAMÇEŞME MAH

AÇIKLAMA: İBB TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: SULTANGAZİ

ETKİLENEN MAHALLELER: CEBECİ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ

BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2023 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: ÜMRANİYE

ETKİLENEN MAHALLELER: YUKARI DUDULLU MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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