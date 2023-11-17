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İstanbul'da su kesintisi: Hangi ilçelerde su kesilecek?

Yayınlanma:
İstanbul'da su kesintisi: Hangi ilçelerde su kesilecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı.

İLÇE: ARNAVUTKÖY

ETKİLENEN MAHALLELER: ARNAVUTKÖY MERKEZ MAH.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 17/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 17/11/2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: FATİH

ETKİLENEN MAHALLELER: AKŞEMSETTİN MAH, HACI KADIN MAH, İSKENDERPAŞA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 17/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 17/11/2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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