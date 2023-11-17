İstanbul'da su kesintisi: Hangi ilçelerde su kesilecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı.
İLÇE: ARNAVUTKÖY
ETKİLENEN MAHALLELER: ARNAVUTKÖY MERKEZ MAH.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 17/11/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 17/11/2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: FATİH
ETKİLENEN MAHALLELER: AKŞEMSETTİN MAH, HACI KADIN MAH, İSKENDERPAŞA MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 17/11/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 17/11/2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kaynak: