İstanbul’da sis etkili oldu

Dün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı’nda başlayan sis, kent genelinde etkili oldu.

Özellikle boğaz çevresindeki Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Kağıthane, Fatih, Beyoğlu’nda etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Şehir Hatları’ndan yapılan duyuruda, “Hava muhalefeti (sis) sebebiyle Boğaz Gidiş-Geliş ve Beykoz-Sarıyer seferlerimiz yapılamamaktadır. Diğer seferlerimizde iptaller ve aksamalar yaşanabilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Yakası D-100 karayolu, Bostancı, Göztepe, Kozyatağı, Kartal, Maltepe ve sahil yolu ile Üsküdar'da yoğun sis gözlendi.

Sarıyer ve Beşiktaş'ta sahile giden balıkçılar ise yoğun sis altında balık avlamayı sürdürdü.

Bu arada, sis sebebiyle Beykoz-Sarıyer, Eminönü-Rumeli Kavağı, Çubuklu-İstinye (Arabalı), Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ve Aşiyan-Üsküdar vapur seferleri gerçekleştiriledi. Diğer seferlerde ise iptal ve aksamalar yaşandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak dün sabah durdurulmuştu. Sisin devam etmesi sebebiyle boğaz trafiği henüz açılmadı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda aksamalar yaşandı

Kentte etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapılamazken, kalkışlar kontrollü olarak gerçekleştirildi.

Havalimanı işletmecisi HEAŞ'tan alınan bilgiye göre, uçuş güvenliğini tehdit eden sis nedeniyle öğle saatlerine kadar havalimanına yapılacak inişler yedek limanlara yönlendirilmişti.

Sisin etkisini yitirmesin ardından havalimanında iniş ve kalkışlar normale döndü.