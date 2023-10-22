İstanbul'da Sıcak Hava: İstanbullular Sahilleri ve Parkları Doldurdu

İstanbul'daki güzel havaların, şehir sakinlerini dışarı çıkarmasıyla sahil ve parklar cıvıl cıvıl bir ortama kavuştu.

Hafta Sonu İstanbul'da Nerede Vakit Geçirilir?

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık, İstanbul'da yaşayanları dışarıya çekti. Bu hafta sonu, vatandaşlar açık havanın ve güneşin tadını doyasıya çıkarabilmek için şehrin farklı noktalarına dağıldı.

Anadolu Yakası'nın Gözde Sahilleri

Anadolu Yakası'nda Kartal, Maltepe ve Bostancı sahilleri, vatandaşların en çok ilgi gösterdiği alanlardan bazıları oldu. Yeşilin ve mavinin buluştuğu bu sahillere gelenler, piknik yapma, yürüyüş yapma ve bisiklete binme gibi etkinliklerle vakitlerini değerlendirdi. Ayrıca, çocuklar için belirlenen oyun alanları da oldukça yoğundu.

Avrupa Yakası'nda Güneşin Keyfi

Zeytinburnu, Yenikapı ve Sarayburnu sahilleri ise Avrupa Yakası'nda güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşların tercih ettiği yerler arasında yer aldı. Denizin karşısında, getirdikleri yiyecek ve içeceklerle keyif yapan İstanbullular, manzaranın ve huzurun tadını çıkardı.

Karaköy ve Beşiktaş'ın Popüler Alanları

Karaköy ve Beşiktaş'taki sahiller de, güzel hava nedeniyle oldukça kalabalıktı. Bazıları ağaçların gölgesinde soluklanıp sohbet ederken, bazıları ise piknik yapmayı tercih etti.

İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Artıyor

Güzel havanın getirdiği yoğunluk, şehirdeki trafikte de hissedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cep Trafik Uygulaması verilerine göre, trafik yoğunluğu gün içinde yüzde 49'a ulaştı. Özellikle sahil kesimleri ve ormanlık alanlara giden yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.