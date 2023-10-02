İstanbul'da Rekor Yağış: Hangi İlçeler En Çok Etkilendi?

İstanbul, son dört gün içerisinde güçlü sağanak yağışlarla karşı karşıya kaldı. Bu yağışlar, şehrin farklı bölgelerine metrekare başına 42 ile 298 kilogram arasında değişen oranlarda düştü. Özellikle Arnavutköy, Şile, Pendik ve Çatalca ilçeleri bu yağışlardan en fazla etkilenen bölgeler olarak kayıtlara geçti.

İstanbul’da perşembe günü öğle saatlerinden sonra Avrupa yakası, cuma gününden itibaren ise Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere dört gün boyunca kuvvetli sağanak etkili oldu. Cumartesi gün boyu aralıklarla kısa süreli (15-30dk) ve şiddetli sağanak şeklinde görülen yağışlar, akşam saatlerinden itibaren pazar öğle saatlerine kadar Karadeniz’e kıyısı olan kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere il genelinde kuvvetli hissedildi.

4 GÜNDE METREKAREYE 298 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Pazar akşam saatleri ile Pazartesi sabah saatleri arasında gerçekleşen yağışlar daha çok Şile, Tuzla ve Pendik gibi doğu ilçelerinde gerçekleşirken; 4 günde İstanbul’un farklı bölgelerinde metrekareye 42 ila 298 kilogram aralığında yağış düştü. Bir seferde en fazla yağışı Arnavutköy (77,2 kg/m2), Şile ( 71,6 kg/m2), Pendik (65,4 kg/m2) ilçeleri aldı.

İBB EKİPLERİ GÖREV BAŞINDAYDI

Beklenen yağışlı hava ve yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazır bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 5.449 personel, 2.135 araç ve iş makinesi ile il genelinden alınan su baskını, göllenme, rögar taşması, yol çökmesi, ağaç devrilmesi vb. toplam 3.034 ihbara (İtfaiye 130 ihbar, İSKİ 2.745 ihbar, Yol Bakım 86 ihbar, Park Bahçeler 73 ihbar) müdahale etti.

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

AKOM’un son hava durumu tahminlerine göre, yağışların aralıklarla Pazartesi akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Ayrıca İstanbul’da hafta boyunca yeni bir yağış tahmin edilmezken, havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hâkim olacağı, sıcaklıkların 22-24°C aralığında mevsim normalleri üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Sorun Yaşanan Noktalar / Önemli Olaylar şöyle:

1. Bahçelievler Şirinevler Metrobüs Durağı - göllenme (müdahale edildi)

2. Kadıköy Sahrayı Cedit Mahallesi, Orta Sokak - göllenme (müdahale edildi)

3. Kartal D100 Soğanlık Sapağı Mevkii - göllenme (müdahale edildi)

4. Maltepe Başıbüyük Mahallesi Mezarlık Caddesi ve Altgeçidi - göllenme (müdahale edildi)

5. Büyükçekmece, Mimar Sinan Mahallesi İnönü 2 Caddesi - göllenme (müdahale edildi)

6. Eyüp Sultan Devlet Hastanesi acil servis önü - rögar taşması (müdahale edildi)

7. Arnavutköy Eski Edirne Caddesi - göllenme (müdahale edildi)

8. Arnavutköy Abdullah Gül Caddesi - göllenme (müdahale edildi)

9. Arnavutköy İstiklal Mah. Boğazköy İlkokulu önü - göllenme (müdahale edildi.)

10. Pendik Yayalar Mah. Ankara Caddesi Aytemiz Petrol önü - göllenme (müdahale edildi)

11. Beyoğlu Kabataş Tramvay Durağı mevkii - rögar taşması (müdahale edildi)

12. Avcılar Beysan Sanayi Sitesi yeni yol - rögar taşması (müdahale edildi)

13. Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı - göllenme (müdahale edildi)

14. Avcılar Petrol Ofisi Caddesi – göllenme (müdahale edildi)

15. Başakşehir 1. Kısım 2801. Sokak - rögar taşması (müdahale edildi)

16. Esenyurt Küçük Ayazma Caddesi – göllenme (müdahale edildi)

17. Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Bakkalköy Caddesi – göllenme (müdahale edildi)

18. Esenyurt Yunusemre Mah. Mandra Cad. 378 Sokak - yol çökmesi (müdahale edildi)

19. Beylikdüzü Gürpınar Mah. Dalyan Cad.üzeri (MİOS önü) – göllenme (ilçe belediyesi)

20. Beylikdüzü Dalyan Caddesi - göllenme (ilçe belediyesi)

21. Sancaktepe Merve Mahallesi Atatürk Caddesi – göllenme (müdahale edildi)

22. Sarıyer Baltalimanı Hisar Caddesi - ağaç devrilmesi (müdahale edildi)

23. Başakşehir Kayabaşı Yürüyüş Parkı – göllenme (müdahale edildi)

24. Beylikdüzü Osmangazi Caddesi – göllenme (müdahale edildi)

25. Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi – göllenme (müdahale edildi)

26. Kadıköy Kurbağalıdere Caddesi – ağaç devrilmesi (müdahale edildi)

27. Arnavutköy Yeşilbayır Mah. Kurtaranev Yaşam Bahçesi – su baskını (müdahale edildi)

28. Eminönü Çarşı Alt Geçit – su baskını (müdahale edildi)

29. Emirgan Sütiş önü – rögar taşması (müdahale edildi)

30. Pendik Sahilyolu Yusuf Ziya Zülfikar Altgeçidi – göllenme (müdahale edildi)

31. Arnavutköy Ömerli Mah. Ekin Sok.girişi Shell benzin ist. yanı – rögar taşması (müdahale edildi)

32. Avcılar Cihangir Mah. Sarızeybek Caddesi üzeri - rögar taşması (müdahale edildi)

33. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu istikameti orta şerit – göllenme (müdahale edildi)

34. Eyüp Balat istikameti Motosikletli Polis Timler Amirliği önü - göllenme (müdahale edildi)

35. Tuzla Aydınlı yolu Cad. – Dersaadet Cad. kesişimi - göllenme (müdahale edildi)