İstanbul’da Protestocular Emniyet Güçlerine Saldırdı: 5 Kişi Gözaltına Alındı 1 Kişi Vefat Etti

İstanbul Valiliği, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önündeki protesto sırasında emniyet güçlerine saldırıda bulunduğu tespit edilen 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Protesto Gösterisi Sırasında Bir Vatandaş Kalp Krizi Geçirdi

Olaylar sırasında bir vatandaşın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi, protestonun derin etkilerini gösterdi.

İstanbul Valiliği'nden Olayların Detaylı İncelemesi

İstanbul Valiliği, olayların detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu ve protestoların nasıl kontrol altına alındığını anlattı.

İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi vurması, İstanbul'da yoğun bir şekilde protesto edildi. Bu olaya dair haberler ve reaksiyonlar, Türkiye'nin gündemini etkiledi. İşte bu olayın ayrıntıları ve İstanbul'da gerçekleşen protestoların öne çıkan yanları:

İstanbul'da İsrail Protestosu: Binlerce Sivilin Ölümü Üzerine Duygusal Bir Tepki

17 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi vurarak yüzlerce sivilin ölümüne neden olması, İstanbul'da derin bir üzüntü ve öfke dalgasına yol açtı. İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik bombardımanlarına tepki göstermek isteyen İstanbullular, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandılar. Bu protesto, sivil kayıpların ve travmanın yarattığı büyük bir tepkiyi yansıttı.

Protesto sırasında, bazı gruplar konsolosluk binasına girmeye çalıştı ve bu nedenle emniyet güçleri ile karşı karşıya geldi. Taşlar, sopalar, meşaleler ve havai fişeklerle gerçekleşen saldırılar, emniyet kuvvetlerinin müdahalesiyle durduruldu. Bu çatışmada, emniyet güçlerine saldırdığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliği, olayların kontrol altına alınması için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Protesto gösterileri sırasında, olay yerinde bulunan 1958 doğumlu Eshabil Tüfekçi isimli bir vatandaşımız kalp krizi geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan Tüfekçi'ye yapılan tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu trajik olay, protesto sırasında yaşanan gerginliklerin bir sonucu olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Valiliği, olaylar sırasında yaşanan gelişmelere dair ayrıntılı bir açıklama yaptı. Valilik, protestoların başlamasıyla birlikte emniyet güçlerinin konsolosluk binasına girmek isteyen gruba müdahale ettiğini ve ayrıca polis bariyerini aşarak emniyet güçlerine saldırdığı tespit edilen 5 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Ayrıca, olaylarda 43 polis memuru ve 63 vatandaşın yaralandığını açıkladı.