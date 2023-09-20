İstanbul'da Planlı Su Kesintisi Duyurusu: Hangi İlçeler Etkilenecek?

İstanbul'da yaşamını sürdüren milyonlarca insan için önemli bir bilgilendirme geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, kısa adıyla İSKİ, bazı ilçelerde planladığı su kesintisi ile ilgili duyuruda bulundu.

İstanbul'un Hangi İlçelerinde Su Kesintisi Olacak?

İSKİ'nin yaptığı resmi açıklamaya göre; Bayrampaşa, Bağcılar, Fatih, Çekmeköy ve Tuzla ilçelerinde belirli mahallelere su verilemeyecek. Bu ilçelerin sakinleri, belirlenen süre zarfında su kesintisiyle karşılaşacak.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler Hangileri?

İstanbul'un bu beş ilçesinde, özellikle belirtilen bazı mahallelerde su kesintisine maruz kalacak vatandaşlar, planlı kesintiden dolayı belirli saatlerde suya erişimde zorluk yaşayacak. Kesinti programının detayları İSKİ'nin resmi web sitesinden erişilebilir.

Vatandaşlar Ne Zaman Suya Kavuşacak?

İSKİ tarafından gerçekleştirilen bu planlı su kesintisi, İstanbulluların hayatını doğrudan etkileyen bir durum olarak ön plana çıkıyor. Kesintiden etkilenen vatandaşlar, suyun ne zaman tekrar verileceğini merakla bekliyor. Kesintiye dair sona erme saati ve diğer bilgiler, İSKİ'nin duyurular bölümünde yer alıyor.

Öneri ve Hatırlatmalar

İstanbul'da yaşanan su kesintilerinde vatandaşlara, kesinti süresince stoklu su ile ihtiyaçlarını karşılamaları tavsiye edilir. Ayrıca, kesinti öncesi ve sonrasında su depolarının temizlenmesi gibi önlemler alınmalıdır.

İstanbul'da bazı ilçelerde yaşanacak olan bu planlı su kesintisi, vatandaşların günlük yaşantısını etkileyebilir. İSKİ'nin duyurularını takip ederek kesinti hakkında güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.