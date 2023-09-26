İstanbul'da Planlanan Su Kesintileri ve Etkilenecek Bölgeler

İstanbul'un kalbinde yer alan ve şehrin su ihtiyacını karşılayan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), belirli ilçelerde yaşanacak su kesintilerini açıkladı. İşte detaylar:

Tarihler boyunca zengin su kaynaklarına ev sahipliği yapmış olan İstanbul, maalesef son dönemlerde su kesintileriyle gündeme gelmeye başladı. Bu kesintiler, hem şehrin Avrupa hem de Anadolu yakasında yaşayan vatandaşları etkiliyor. İSKİ, bu kesintilerle ilgili bilgilendirmelerini resmi internet sitesi üzerinden duyuruyor.

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