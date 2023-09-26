İstanbul'da Planlanan Su Kesintileri ve Etkilenecek Bölgeler
İstanbul'un kalbinde yer alan ve şehrin su ihtiyacını karşılayan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), belirli ilçelerde yaşanacak su kesintilerini açıkladı. İşte detaylar:
Tarihler boyunca zengin su kaynaklarına ev sahipliği yapmış olan İstanbul, maalesef son dönemlerde su kesintileriyle gündeme gelmeye başladı. Bu kesintiler, hem şehrin Avrupa hem de Anadolu yakasında yaşayan vatandaşları etkiliyor. İSKİ, bu kesintilerle ilgili bilgilendirmelerini resmi internet sitesi üzerinden duyuruyor.
26 Eylül Su Kesinti Programı ve Detayları
Arnavutköy: Bolluca ve Mavigöl mahalleleri, içme suyu şebekesindeki 100 mm çapındaki arıza nedeniyle etkilenecek. Kesinti 26/09/2023 tarihinde saat 14:30'da sona erecek.
Zeytinburnu: Gökçalp ve Yenidoğan mahalleleri, aynı türden bir arıza sebebiyle su kesintisinden etkilenecek. Bu kesintinin bitiş saati 26/09/2023, saat 14:00 olarak belirlendi.
Sarıyer: Maslak Mahallesi'nde, 400 mm çaplı ana isale hattındaki arıza sebebiyle su kesintisi yaşanacak. Kesintinin bitişi 26/09/2023 saat 18:00 olarak tahmin ediliyor.
Esenler: Namık Kemal Mahallesi, 100 mm çapındaki şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisinden etkilenecek. Kesinti 26/09/2023 tarihinde saat 14:00'de sona erecek.
Esenyurt: Yeşilkent Mahallesi'nde yaşanan 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle kesinti olacak. Tahmini bitiş saati 26/09/2023, saat 13:30.
Fatih: Zeyrek ve Şehsuvar Bey mahallelerinde, içme suyu sistemlerinde gerçekleştirilen bakım-onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi olacak. Kesinti 26/09/2023 tarihinde saat 13:00'da sona erecek.
Pendik: Velibaba ve Yayalar mahalleleri, ilçe belediyesinin alt yapı çalışmaları sebebiyle su kesintisinden etkilenecek. Kesintinin bitişi 26/09/2023 saat 13:30 olarak belirlendi.
Sultangazi: Eski Habipler ve Habibler mahallelerinde, şebeke hattı branşman bağlantısındaki arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Kesinti 26/09/2023 tarihinde saat 14:30'da sona erecek.
Silivri: Alibey, Fatih, Mimar Sinan, Piri Mehmet Paşa ve Yeni mahalleler, içme suyu sistemlerinde yapılan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisinden etkilenecek. Tahmini bitiş saati 26/09/2023, saat 16:00.
Tuzla: Aydıntepe ve İçmeler mahalleleri, 400 mm çaplı ana isale hattındaki arıza sebebiyle su kesintisi yaşayacak. Kesintinin sonlanma saati 26/09/2023 saat 14:00 olarak belirtildi.
Üsküdar: Cumhuriyet Mahallesi'nde, 100 mm çaplı şebeke hattı arızası sebebiyle su kesintisi olacak. Kesinti 26/09/2023 tarihinde saat 13:30'da sona erecek.
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