İstanbul'da Okullar Tatil Mi? Hava Durumuna Göre Son Kararlar!

İstanbul, güne sakin bir başlangıç yaparak hafif yağmurlarla uyandı. Ancak günün ilerleyen saatlerinde bu yağış, özellikle Küçükçekmece ve Başakşehir bölgelerinde yoğunlaştı. Aralıklarla devam eden yağışın şiddetini artırmasıyla bazı araçlar su altında kaldı.

İstanbul Valisi Davut Gül'den Önemli Uyarı

Kuvvetlenen yağışın gece saatlerine kadar devam edeceğine dair tahminlerin olduğuna dikkat çeken İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbullulara dikkatli olma çağrısında bulundu. Vali Gül, "Özellikle sel riski taşıyan bölgelerde bulunan vatandaşlarımızın, bölgeleri hızla terk etmeleri gerekmektedir" şeklinde sosyal medya üzerinden uyarıda bulundu.

AFAD'dan Kritik Mesaj

AFAD, kuvvetli yağışın sabah saatlerine kadar devam edeceği konusunda İstanbulluları kısa mesaj yoluyla bilgilendirdi. "Meteorolojik verilere göre, yağışın etkisinin devam edeceği ve sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği" vurgulandı.

İstanbul Trafikte Durma Noktasına Geldi

Yağışın etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu artış gösterdi. Özellikle ana yollarda yaşanan trafik yoğunluğu, İBB'nin son verilerine göre Avrupa yakasında %80, Anadolu yakasında ise %62 seviyelerine ulaştı.

Toplu Taşıma Hizmetlerinde Aksaklıklar Yaşandı

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları, toplu taşıma hizmetlerini de etkiledi. Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda bazı seferler iptal edilirken, teleferik hatları olan Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti'de operasyonlar durduruldu. Metro İstanbul, sosyal medya hesabından "Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı hatlarda seferlerin durdurulduğunu ve bazı hatlarda sınırlı sefer yapıldığını" belirtti.