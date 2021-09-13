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İstanbul’da okul servis şoförlerinin yüzde 94,2’si aşı yaptırdı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki 7 bin 428 okul servis şoförünün 6 bin 997'sinin aşı yaptırdığını bildirdi.

İstanbul’da okul servis şoförlerinin yüzde 94,2’si aşı yaptırdı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre ilimizde 7 bin 428 okul servis şoförümüzün 6 bin 997’si (yüzde 94,2) 4 bin 637 servis rehber personelinin 4 bin 382’si (yüzde 94,5) aşılarını yaptırdı. Hedefimiz yüzde 100. Koronavirüsü aşı ile yeneceğiz. #AşıEnBüyükGücümüz." ifadelerini kullandı.

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