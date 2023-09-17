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İstanbul'da Okul Önleri ve Çevresinde Geniş Çaplı Denetim: 102 Aranan Kişi Yakalandı

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İstanbul'da Okul Önleri ve Çevresinde Geniş Çaplı Denetim: 102 Aranan Kişi Yakalandı
İstanbul Valiliği, okul önleri ve çevrelerinde yapılan geniş çaplı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 102 kişinin yakalandığını açıkladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11-15 Eylül tarihleri arasında 588 farklı noktada 40,398 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapmıştır.

İstanbul Valiliği, okul önleri ve çevrelerinde yapılan geniş çaplı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 102 kişinin yakalandığını açıkladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11-15 Eylül tarihleri arasında 588 farklı noktada 40,398 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapmıştır.

Kayıp Çocuklar Bulundu

Aynı açıklamada, emniyet ekiplerinin 5 günlük çalışması sonucu kayıp olarak başvurulan 19 çocuğun da bulunarak ailelerine teslim edildiği belirtildi.

Risk Alanlarına Özel İlgi

270 metruk bina ve 3,244 umuma açık mekanda denetim yapıldığı da vurgulanan açıklamada, "Yapılan denetimlerde çeşitli suç aletleri ve yasadışı maddeler ele geçirilmiştir," denildi.

Okul Servislerine Ağır Cezalar

Açıklamanın bir diğer önemli noktası da okul servislerine yönelik denetimler oldu. 4,210 okul servis aracı kontrol edilmiş, bu araçlardan 720'sine toplamda 1 milyon 78 bin 106 lira cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca, 95 okul servis aracı trafikten men edilmiştir.

Toplum Güvenliği ve Çocuklarımızın Korunması

İstanbul Valiliği'nin bu tür denetimlerle hem toplum güvenliğini hem de çocuklarımızın güvenliğini sağlamayı amaçladığı, denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Bu önemli çalışmada emeği geçen tüm emniyet güçlerine teşekkür edilirken, okul çevrelerinin daha güvenli hale getirilmesi için denetimlerin aralıksız süreceği ifade edildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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