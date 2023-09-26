İstanbul'da Metrobüs Yolu Çalışmaları Sebebiyle D-100 Kara Yoluna Yönlendirmeler Başladı

İstanbul'un nabzı olan metrobüs hattında başlatılan yeni çalışmalar, sürücülerin seyahat rutinlerini etkiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) öncülüğünde gerçekleşen bu önemli proje nedeniyle bazı ana arterlerde trafik akışında değişiklikler meydana geliyor.

D-100 Kara Yolu Trafik Yoğunluğu Artıyor

Metrobüs güzergahında yapılan beton döküm çalışmaları sebebiyle, araç trafiği D-100 kara yoluna yönlendirilmekte. Bu yönlendirmeler sırasında, metrobüslerin sorunsuz ilerleyebilmesi adına belirli şeritler diğer araçlar için kapatıldı. Özellikle Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Bayrampaşa ve Fatih bölgelerinde bu yönlendirmeler araç yoğunluğunun artmasına neden oldu.

Vatandaşlar Gece Çalışma İstiyor

D-100'de yaşanan trafik yoğunluğu, sürücüler arasında rahatsızlığa yol açtı. Birçok sürücü, metrobüs güzergahındaki çalışmaların gece saatlerinde yapılmasını talep ediyor, böylece gündüz trafiğinin daha az etkilenmesini umuyorlar.

İBB'nin Metrobüs Yolunda Yenilik Planı

İBB Yol Bakım ve Altyapı Daire Başkanlığı tarafından 1 Temmuz 2022'de hayata geçirilen bu proje, Zincirlikuyu'dan Şehit Mustafa Cambaz'a ve Beylikdüzü Son Durak'tan İBB Sosyal Tesisleri'ne kadar olan güzergahları kapsıyor. Toplamda 26 durağın yeniden yapılandırılmasını hedefleyen bu çalışma, yaklaşık 4 ay sürecek.

Yenileme Çalışmalarının Uzun Vadeli Faydaları

Bu kapsamlı yenileme çalışmasının tamamlanmasının ardından metrobüs yolu, 21 yıl boyunca herhangi bir bozulma ya da deformasyona uğramayacak şekilde tasarlandı. Bu sayede, yılda iki kez yapılan bakım çalışmalarına artık ihtiyaç duyulmayacak. Bu yenilikler, İstanbul sakinlerinin daha konforlu ve kesintisiz bir ulaşım deneyimi yaşamasını sağlamayı amaçlıyor.