İstanbul'da Metrobüs durakları doldu taştı -Metrobüse binmek imkansız !

Kadıköy'den başlayarak Beylikdüzü'ne kadar giden metrobüs hattındaki bazı duraklarda, işe ve okula gitmek isteyenler aşırı yoğunlukla karşılaştı. Üst geçitlerde başlayan yoğunluk nedeniyle duraklara ulaşmakta güçlük çeken yolcular, araçlara binmekte zorlandı.

Üsküdar'daki Ünalan metro hattından aktarma yapılan Uzunçayır Metrobüs Durağı'nda yolcu yoğunluğu yaşandı. Metrobüse binmek isteyenler, turnike bölgesindeki yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Metrobüsten inen ve turnike bölgesinden metroya ve otobüse ulaşmaya çalışan kişiler de kalabalıktan dolayı tek sıra halinde ilerlemeye çalıştı.

Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağı'ndaki üst geçite yönelik yenileme çalışmaları nedeniyle vatandaşlar metrobüse ulaşmakta zorluk çekti. Çalışmalar kapsamında üst geçide iki yönden çıkan merdivenlerden birer tanesinin kaldırılması nedeniyle metrobüse gitmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'ndaki yoğunluk nedeniyle de vatandaşlar ilerlemekte zorlandı.

Metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar araçlara binmekte zorlandıklarını belirtirken bazıları da araçların çok seyrek geldiğini, bu nedenle kalabalık oluştuğunu söyledi.

Özlem Akgün, Beşyol'daki üst geçitte asansör bulunmadığını, belediyenin burada engellilerin kullanımına yönelik çalışma yaptığını anlattı. Çalışma kapsamında üst geçidin üniversitenin bulunduğu tarafa giden bir merdiveninin kaldırıldığını aktaran Akgün, bu nedenle yoğunluk yaşandığını belirtti.