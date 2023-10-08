İstanbul'da Megaşehirler Zirvesi'nin Öne Çıkan Anları

İstanbul, global ölçekte tanınan mega şehirlerin belediye başkanlarına ve yetkililerine kapılarını açtı. Bu özgün etkinlik, Artİstanbul Feshane'de gerçekleşti. Zirvenin ev sahipleri arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın Belediye Başkanı Claudia Lopez yer aldı.

Zirveden Sıcak Başlıklar

İstanbul, bu uluslararası platformda birçok mega şehrin belediye başkanlarıyla buluştu. Zirvenin teması "Uygun Fiyatlı Megaşehir Hizmetleri için Sürdürülebilir Finans" olarak belirlendi. Zirveye Buenos Aires'ten Lahore'a, Guangzhou'dan Ho Chi Min City'ye kadar birçok mega şehrin temsilcisi katıldı.

İmamoğlu ve Lopez'in Ortak Mesajı: "Barış Her Yerde Olmalı"

Zirvenin ilk gününde, İmamoğlu ve Lopez, İsrail ve Filistin arasındaki gerginliği ele aldı. İki lider de tüm dünyanın bu çatışmanın sona ermesi için sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

Megaşehirlerin Geleceği ve Sorumlulukları

Zirvede çeşitli paneller düzenlendi. Bu panellerde megaşehirlerin geleceğine dair vizyonlar ve çözüm önerileri tartışıldı. İmamoğlu, megaşehirlerin birbirinden öğrenebileceği ve dayanışma içerisinde olması gerektiğini vurguladı.

Değişen Dünya Dinamikleri ve Megaşehirler

İstanbul'un, 1950'lerde sadece 1,5 milyon nüfusa sahip olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, günümüzde bu nüfusun 16 milyonu aştığına işaret etti. Aynı zamanda megaşehirlerin karşılaştığı sorunların küresel sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmada etkili olduğunu belirtti.

Şehirlerin Rolü ve Sorumluluğu

İmamoğlu, şehirlerin insanların bir araya geldiği, dayanışmanın ve birlikte yaşamanın önemini vurguladı. İstanbul'un, dayanışma belediyeciliği anlayışıyla fark yaratmaya çalıştığını ifade etti.

Uluslararası İlişkiler ve Megaşehirlerin Gücü

Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez, mega şehirlerin uluslararası ilişkilerdeki yerine değindi. Ayrıca, İsrail ve Filistin arasındaki gerginlikten duyduğu endişeyi paylaştı.

Floransa'nın Bakış Açısı

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, Türkiye'nin voleybol takımının başarısına dikkat çekerek konuşmasına başladı. Ardından İmamoğlu'nun başarısından bahsederek, şehirlerin tarihsel önemine vurgu yaptı.

Zirvenin Sonu

Zirvenin son bölümünde, Kolombiya Üniversitesi Profesörü Jeffrey Sachs çevrimiçi bir sunum yaptı. Ayrıca, Şangay Tongji Üniversitesi Profesörü Richard Hsu, paneller serisinin moderatörlüğünü üstlendi.

Bu etkileyici zirve, İstanbul'un global önemini bir kez daha vurguladı ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen liderlerin bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmasına olanak tanıdı.