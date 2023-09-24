İstanbul'da Klasik Otomobil Etkinliği: Prostat Kanserine Dikkat Çektiler

Prostat kanserine karşı bilinirliği arttırmak amacıyla 40'a yakın klasik otomobilin katılımıyla "2023 The Distinguished Gentleman's Drive İstanbul" etkinliği düzenlendi. Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin İstanbul ayağı Üsküdar'daki bir otelin bahçesinde yapıldı.

1980 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı.

Grubun Türkiye temsilcisi Atilla Algan, burada yaptığı konuşmada, dünyada 150'ye yakın şehirde aynı anda bu organizasyonun yapıldığını söyledi.

Organizasyonun çıkışının, klasik motosiklet sürüşüyle başladığını, bütün dünyada ses getirince de bu sürüşün prostat kanseri ve erkek sağlığına dikkati çekmek amacına dönüştüğünü dile getiren Algan, "Organizasyon, bütün dünyada erkek sağlığıyla ilgili faaliyet yürüten en büyük sivil yardım kuruluşu olan Movember'e destek sağlamak ve bu konudaki sağlık bilincini oluşturmak için çalışıyor." dedi.

Organizasyona destek veren Antika Otomobil Federasyonu Başkanı İlker Tayalı ise bu organizasyonda yer almanın kendileri için önemli ve keyifli olduğunu kaydetti.

Sürücüler, daha sonra otel bahçesinde sergilenen klasik otomobilleriyle şehir turuna çıktı.