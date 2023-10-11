İstanbul'da Kira Şoku! Fiyatlar Tavan Yapmaya Devam Edecek! Başka Şehre Taşınma Vakti Geldi

İstanbul'da yaşanan kira fiyatlarındaki artış, şehirdeki yaşayanları zor durumda bırakıyor. Kira fiyatlarının gözle görülür şekilde artması, vatandaşları başka şehirlerde ev arayışına itti. İstanbul, bu krizden en çok etkilenen şehir olmaya devam ediyor.

Kira Fiyatlarında Rekor Artış

Artan kiralara ayak uyduramayan vatandaşlar, internetteki kiralık ev ilanlarına yönlendi. Ancak bu ilanlarda da yüksek fiyatlarla karşılaştılar.

Dünyada En Çok Artan Konut Fiyatlarına Sahip Şehirler

Dünya genelinde konut fiyatlarının en hızlı artış gösterdiği şehirler arasında İstanbul, Ankara ve İzmir öne çıkıyor. Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden paylaşılan aşırı fiyatlı ilanlara yönelik denetimlere başladı. Bu denetimler sonucunda, fiyatı yüzde 100 oranında arttırılan ilanlara sahip kişilere cezai yaptırım uygulandı.

İstanbul'da Ortalama Kira Fiyatları

BBC Türkçe'nin haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, kira fiyatlarındaki artışa dair değerlendirmelerde bulundu. Gökçe, İstanbul'da ortalama ev kiralarının ağustos ayı itibariyle 16 bin TL civarında olduğunu belirtti. Yılın sonlarına doğru bu fiyatın daha da artması bekleniyor.

Kira ve Konut Talebi Arasındaki İlişki

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, yıllık enflasyon ve faiz oranlarına dikkat çekti. Yüksek enflasyon oranlarında, reel faizin negatif olduğu bir ekonomide, konut talebinin sürekli olacağını ifade etti.

İstanbul'da boş konutların büyük bir kısmı, ikinci ve üçüncü evlerden oluşmakta. Eğer fiyatlarda bir değişiklik olmazsa, yıl sonuna kadar ortalama ev kirasının 20 bin TL'ye ulaşması bekleniyor.

Konut Fiyatlarındaki Artışın Sebebi Nedir?

Gökçe, konut fiyatlarındaki bu hızlı artışın sebeplerinden birinin, yabancılara vatandaşlık verilmesi karşılığında yapılan konut satışları olduğunu belirtti. Gökçe, ülkedeki konut üretim kapasitesinin sabit olduğunu, fakat piyasanın teorik olarak milyarlarca insana açıldığını vurgulayarak, talebin bu kadar yüksek olması durumunda arzın yetersiz kalacağını ve bu durumun doğal olarak konut fiyatlarını yükselteceğini belirtti.