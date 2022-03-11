İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor
İstanbul'da dün öğleden itibaren aralıklarla yağan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
İSTANBUL 11.03.2022, 11:48
Kentte 9 Mart'ta başlayan, dün gün boyu aralıklarla süren, gece ise zaman zaman etkisini artırarak tipi şeklinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.
Anadolu yakasında TEM otoyolu Samandıra gişeleri çıkışında yoğun kar nedeniyle yolda kalan otomobiller, trafikte yoğunluğa neden oldu. Bazı bölgelerde durma noktasına gelen trafik nedeniyle Maltepe sapağına ulaşım sağlanamadı.
Kar küreme araçlarının yolu açmasının ardından trafik akışı normale dönerken, yolda kalan yaklaşık 10 aracın emniyet şeridinde bekleyişi sürüyor.
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