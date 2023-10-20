İstanbul'da İSKİ Su Kesintisi: Hangi İlçelerde ve Saatlerde Kesinti Yaşanacak?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı. 3 ilçeyi etkileyecek olan su kesintisinde uzun süre susuz kalabilirsiniz...

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. İstanbul, tarih boyunca su kaynaklarıyla ünlü bir şehir olmuştur. Ancak son yıllarda artan su kesintileri, İstanbul halkını derinden etkileyen bir sorun haline gelmiştir. İSKİ'nin resmi internet sitesinde hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda olan su kesintileri yayınlanıyor.

20 Ekim Cuma tarihli kesinti programına göre; Arnavutköy, Beykoz, Çekmeköy' e su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar su kesintisinin sona ereceği saati araştırıyor.

İLÇE: ARNAVUTKÖY

ETKİLENEN MAHALLELER: ATATÜRK MAH.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 20/10/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 20/10/2023 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: BEYKOZ

ETKİLENEN MAHALLELER: RİVA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 20/10/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 20/10/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.