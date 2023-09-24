İstanbul'da Hangi İlçeler Bugün Su Kesintisi Yaşayacak? İSKİ'nin Açıkladığı Son Bilgiler ve Tahmini Bitiş Saatleri

İstanbul'da yaşayanlar için önemli bir konu olan su kesintileri, çoğu zaman günlük yaşamı olumsuz etkilemektedir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan en güncel verilere göre, bugün belirli ilçelerde planlanmış su kesintileri olacaktır. İşte bu kesintiler hakkında merak edilen tüm detaylar.

Su Seviyeleri Azalıyor: İstanbul'da Su Kesintileri Artıyor

Barajlardaki su seviyelerinin düşmesi, İstanbul'da su kesintilerini gündemde tutmaktadır. Son verilere göre, barajlardaki su seviyeleri düşüş gösterirken, bu da su kesintilerinin sıklaşmasına yol açmaktadır. İstanbul'da hangi ilçeler bugün su kesintisi yaşayacak ve kesintiler saat kaçta sona erecek? İşte İSKİ tarafından açıklanan en yeni bilgiler.

24 Eylül 2023: İstanbul'da Su Kesintisinin Etkileyeceği İlçeler

Sarıyer İlçesi Su Kesintisi Detayları

Etkilenen Mahalleler: Kumköy (Kilyos) Mahallesi

Kumköy (Kilyos) Mahallesi Sebep: İçme suyu hatlarında oluşan 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

İçme suyu hatlarında oluşan 100 mm çaplı şebeke hattı arızası Başlama Tarihi: 24 Eylül 2023

24 Eylül 2023 Tahmini Bitiş Saati: 24 Eylül 2023, saat 12:30

Sarıyer'de, özellikle Kumköy (Kilyos) Mahallesi'nde içme suyu hatlarındaki 100 mm çaplı arıza sebebiyle planlı su kesintisi yaşanacaktır. Çalışmaların 24 Eylül 2023 tarihinde saat 12:30 civarında tamamlanması beklenmektedir.

Sultangazi İlçesi Su Kesintisi Detayları

Etkilenen Mahalleler: Gazi Mahallesi, Zübeyde Hanım Mahallesi

Gazi Mahallesi, Zübeyde Hanım Mahallesi Sebep: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen alt yapı çalışmaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen alt yapı çalışmaları Başlama Tarihi: 24 Eylül 2023

24 Eylül 2023 Tahmini Bitiş Saati: 24 Eylül 2023, saat 13:30

Sultangazi ilçesinde, Gazi ve Zübeyde Hanım Mahalleleri'nde İBB tarafından gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızaları yaşanacak. Çalışmaların 24 Eylül 2023 tarihinde saat 13:30 civarında sonlandırılması planlanmaktadır.