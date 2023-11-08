  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. İstanbul'da Filistinlilere destek için başlatılan sessiz oturma eylemine turistlerden destek

İstanbul'da Filistinlilere destek için başlatılan sessiz oturma eylemine turistlerden destek

Yayınlanma:
İstanbul'da Filistinlilere destek için başlatılan sessiz oturma eylemine turistlerden destek
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Sultanahmet'te devam eden sessiz oturma eylemine turistler de destek verdi.

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinin, Eminönü Meydanı'nda başlattığı 3 günlük sessiz oturma eyleminin devamı Sultanahmet'te 8'inci gününde devam ediyor.

Eyleme kimi turistler oturarak, kimileri de pankart açıp fotoğraf ve videolarını çekerek destek veriyor.

Hindistanlı Usama Hazari, elinde İngilizce "Filistin hakkında bana soru sorabilirsin" pankartı taşıyarak, orada yaşananlar hakkında insanlara bilgi verdiğini anlattı.

Özellikle turistlere açıklamalarda bulunan Hazari, "Gazze bizim için Kerbala'ya dönmüştür. Nasıl bir savaşın içinde olduğunu biliyorlar. Sadece kendileri için değil, Müslümanları ve insanlığı uyandırmak için yapıyorlar. Bize bir mesaj yolluyorlar. İşgal altında 1000 yıl yaşamaktansa bir gün özgür olarak yaşamanın önemini anlatıyorlar. Bizler de bu mesaja cevap vermeliyiz. Herkes gerçeğin ne olduğunu görebiliyor. İnsanlar özgürlükten, demokrasiden bahsediyor, fakat şu an bir şey demiyorlar. Çünkü sorun sadece kendilerine dokunduğunda konuşuyorlar. Bu sadece Müslümanları ilgilendirmiyor. Bu bir insanlık konusudur." diye konuştu.

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
İstanbul’da yaşayan öğrenciler müjde! Yüksek kira veren öğrenciler sevinecek
İstanbul’da yaşayan öğrenciler müjde! Yüksek kira veren öğrenciler sevinecek
İstanbul Kantinciler Esnaf Odasından ''İsrail ürünlerine boykot'' talebi
İstanbul Kantinciler Esnaf Odasından ''İsrail ürünlerine boykot'' talebi
İstanbul'da 17 ilçede elektrik yok ! 8 Kasım hangi ilçelerede elektrik kesilecek
İstanbul'da 17 ilçede elektrik yok ! 8 Kasım hangi ilçelerede elektrik kesilecek
Yurt sayısı sıfırdı 14 oldu
Yurt sayısı sıfırdı 14 oldu
İBB'nin dava açtığı Esenler Belediyesi'nin plan değişikliği iptal edildi
İBB'nin dava açtığı Esenler Belediyesi'nin plan değişikliği iptal edildi
İstanbul'da belediyelerin boykot eylemi yaygınlaşıyor
İstanbul'da belediyelerin boykot eylemi yaygınlaşıyor
İstanbul'da 23 ilçede elektrik kesintisi yapılacak ! saaatlerce elektrik yok !
İstanbul'da 23 ilçede elektrik kesintisi yapılacak ! saaatlerce elektrik yok !
Olası İstanbul depreminde tsunami bekleniyor
Olası İstanbul depreminde tsunami bekleniyor