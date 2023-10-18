İstanbul’da feminist şair festivali rüzgarı esti

Bu yıl 7. Düzenlenen Uluslararası FeminİSTANBUL Kadın Şiir Festivalinde kadınlar şiirlerle anlatıldı. Festivalin tanıtım toplantısı Kartal’da gerçekleşti. Toplantıya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediye Başkan yardımcısı Adem Uçar, Kültür İşleri Müdürü Umut Veli Develi, Basın İşleri Müdürü Hüseyin Güler, Festival Direktörü Op. Dr. Hilal Karahan, organizasyon komitesinden Dilruba Nuray Erenler ile yurt dışı ve yurt içinden gelen şairler katıldı.

FeminİSTANBUL Direktörü Op. Dr. Hilal Karahan, festivale katılan şairleri tanıttığı konuşmasında, kadınların dünyanın her yerinde aynı şekilde ezildiğini ve sorunlarının hep birbirine benzer olduğunu belirtti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise yaptığı konuşmada festivale ev sahipliği yapmaktan ve katkı sunmaktan dolayı büyük onur duydukların belirtti.

Kahvaltıya çok sayıda basın mensubunun yanı sıra şairlerden Cornelia Manikowsky (Almanya), Donya Mirzaei (İran), Galvarino Orellana (Şili), Fatima Chbibane (Fas), Hale Zare Neirizi (İran), Muniam Alfaker (Irak), Rana Zare (İran), Ali Mustafa, Aslıhan Tüylüoğlu, Aydan Yalçın, Dilek Özkan, Dilruba Nuray Erenler, Ertuğrul Özüaydın, Fatma Aras, Hilal Karahan, İsmail Biçer, Muhsine Arda, Mustafa Köz, Nalan Çelik, Niyazi Yaşar, Sema Güler, Seval Arslan, Süreyya Akçay katıldı. Neşeli bir havada geçen kahvaltı öğlene dek sürdü.

FeminİSTANBUL Açılış Programı Kozyatağı Kültür Merkezi’nde Gerçekleşti

VII. Uluslararası FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali’nin açılış programı 5 Ekim 2023 tarihinde, Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Programda şairler şiirlerini okudular. Ardından klinik psikolog Tülay Aydın Türkmen, “Yakınına Karşı Ölümcül Eyleme Geçmiş Yetişkin Kadınların Ruhsallıklarının İlk Nesneyle Kurdukları İlişki Bağlamında Rorschach Testi ile İncelenmesi” isimli uzmanlık tezi çalışması süresince karşılaştığı 68 kadının hikayesinde benzer olan meselelere ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

FeminİSTANBUL Onur Ödülü Töreni ve Grup Samida Konseri Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde Gerçekleşti

Festivalin ikinci gününde basın mensupları, yurt dışı ve yurt içinden gelen şairlerin katıldığı etkinliğe halktan da büyük ilgi vardı. AGON dans gösterisiyle başlayan program Roman dansı koreografisinin performansı ile renkli ve neşeli karelere sahne oldu.

Cumhuriyetin İlk Yüzyılında Kadın ve Şiir

FeminİSTANBUL Uluslararası Kadın Şiiri Festivali Direktörü, WFP Kıtalararası Direktörü ve WPM Türkiye Üyesi Op. Dr. Hilal Karahan, festival Onur ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, “Bildiğiniz gibi her yıl bir manifestoyla yola çıkıyoruz. Bu yıl, “Cumhuriyetin İlk Yüzyılında Kadın ve Şiir” diyor ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılını kutluyoruz. FeminİSTANBUL’da bu sene Cumhuriyet’in 100. yılında kadını ve şiiri odağımıza aldık. Bu yüzyılda kadına karşı olan tutum ve davranışların değişimine, şiir ile farkındalık yaratma arzusundayız. Bilimde, sanatta, ekonomide, siyasette, sporda hep bu bilinçle, kız kardeşliğin gücüyle hareket ediyoruz. Bu kazanımları korumak, geliştirmek ve genişletmek için şimdi daha da kararlıyız” dedi.

Onur Ödülleri Prof. Dr. İoanna Kuçuradi ve Hemşire Şeyma Alakuş’a verildi

FeminİSTANBUL’un bu yılki “Onur Ödüllleri” Türkiye Felsefe Kurumu’nun başkanı, Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmakta olan sayın Prof. Dr. İoanna Kuçuradi ile 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep İnayet Topçuoğlu hastanesinde görevli olan ve depremin olduğu esnada kendi canını hiçe sayarak hasta çocukların odasına koşup onları dışarı çıkarmak için büyük bir mücadele veren Hemşire Şeyma Alakuş’a verildi. Prof. Dr. Kuçuradi’ye onur ödülünü Kartal belediye Başkanı Gökhan Yüksel takdim etti. Kuçuradi, Feminist İstanbul Ekibine bana bu ödülü verdiği için, burada bulunan şair dostlara ve hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım.”dedi. Hemşire Şeyma Alakuş’a onur ödülünü, 2018 yılında ödülü almış olan Zeynep Altıok Akatlı takdim etti. Ödül töreninin ardından yabancı şairler şiirlerini okudu. Gecede Grup Samida birbirinden çok sevilen şarkılarını seslendirdi.