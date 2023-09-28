İstanbul'da Elektrik Kesintisi Uyarısı: Hangi İlçelerde Kesinti Var?

İstanbul'da, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre bugün şehir genelinde bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Peki, hangi ilçelerde ve hangi saatler arasında elektrik kesintisi olacak? İşte detaylar.

ARNAVUTKÖY

NO: 35069824

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ÇOLAK sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35078653

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah EGEMEN sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35072487

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ALTINTAŞ, DİNÇER, GÜLNAZ, HALİM, SUALTI sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35078662

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah EGEMEN sk / TAŞOLUK mah ZİRAAT sk bölgelerinde 28/09/2023 11:00:00 - 28/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 35078331

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah KERAMET sk / MERKEZ mah ASKI, ESTİM, MENEKŞE, PINAR, TIPATAN, YAKAR, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 35072557

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1760., 1765., 1766., PAZAR sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35072562

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1759., 1760., 1762., 1763., 1764. sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35066392

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1917., 1965., 1969., 1970., 1981. sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35066653

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2662. sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35078454

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -15 TEMMUZ mah sk bölgelerinde 28/09/2023 10:00:00 - 28/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 35078637

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ORHAN TUĞSAVUL, ZEKİ KARSAN sk bölgelerinde 28/09/2023 10:00:00 - 28/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35078296

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah CEYLAN 1, ŞAFAK sk bölgelerinde 28/09/2023 12:00:00 - 28/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 35078791

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AHU, AYDIN YUVA, BAHARLI BAHÇE, BAHÇESARAY, BAŞARI, LİMON ÇİÇEĞİ, PELİNLİ, PEMBE AY, SAYFİYE, YAVUKLULAR, YUNUS NADİ, İNCİRLİ sk / OSMANİYE mah AYDIN YUVA, OLGUNLAR sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZUHURATBABA mah AKATLAR, DR. TEVFİK SAĞLAM, HAKSEVER, TATLINAR, İNCİRLİ sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35078430

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU sk / ŞENLİKKÖY mah AKIN, AVCILAR, CAMİ GİRİŞİ, FLORYA, GÜVEN, TEZGEL, ÖZGÜR, ÜNİVERSİTE sk bölgelerinde 28/09/2023 09:30:00 - 28/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35078792

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah 19 MAYIS, DUMLUPINAR, NERGİS YOLU sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 28/09/2023 10:00:00 - 28/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 35078552

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah GÖKTEPE, KAHRAMAN, OSMANLI sk / GÜVERCİNTEPE mah KAVAKLI, NUR sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35072586

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ERİK, UĞUR sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 35071852

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah BAŞAK, CEMİL ASLAN GÜDER, FAHRİ GİZDEN, FULYA SİTESİ ÇIKMAZI, RÜŞTÜBEY ÇIKMAZI, SÜLEYMANBEY, VEFABEY sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah ALİ SAMİ YEN, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, ÖZTÜRK sk bölgelerinde 28/09/2023 10:00:00 - 28/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 35069764

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ADAKENT, ADNAN KAHVECİ, ANKARA, ENVER ADAKAN, FİDANGÖR, GAZİ, GÜNEŞLİ, RÜZGARLI, ÇİFTLİK sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 35078692

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ULUS mah BANUHAN, MESKEN, ÇİĞDEM, İBRAHİMPAŞA, İMAR, İNCİLAY, İSTANBUL 2, İZCİ, İŞCAN, İŞLEK sk bölgelerinde 28/09/2023 10:00:00 - 28/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 35075203

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah DOKTOR ÇEŞME, İSKENDER ÇIKMAZI sk bölgelerinde 28/09/2023 10:00:00 - 28/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 35069476

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35070644

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1869., 1871., 1876., 1878., 1884., 1973. sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35069592

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, FATİH1, G-149, G-621 sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35078597

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1869. sk bölgelerinde 28/09/2023 13:00:00 - 28/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜP SULTAN

NO: 35066492

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2689., 2690., 2690/1., 2717., 2718., 2718/1., 2718/2., 2718/3., 2719., 2719/1., 2720., 2721. sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35066507

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah PIRILTI sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah AĞAÇKAKAN , ESKİ EDİRNE ASFALTI, MADEN, MÜŞERREF , SEYMEN , ÇINGIRAK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah HANIMELLER sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 35072062

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah AKARCA ÇEŞMESİ, AKINCI, ATEŞBAZ, BALIKÇI, BALTA, BERBER ŞEFİK, BESTEKÂR HAKKI, BÜYÜK KULELİ, CAMBAZİYE MEKTEBİ, DEMİRCİ OSMAN, GÜMRÜKÇÜ, GÜMÜŞ YÜKSÜK, HACI KADIN ÇEŞMESİ, KEHRİBAR, KİLİSE ALTI, MARMARA, MERCAN BALIĞI, MÜTESELLİM, MİLLİ MÜDAFAA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, PAMUKÇU, PULCU, SARRAF TAHSİN, SOĞUK SARNIÇ, TÜTÜNLÜK, ÇARIKÇI, İNEBEY, ŞARAP, ŞIRLAĞAN sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 35078580

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35069326

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 804., 805., 805/1., 806., 806/1., 807., 808., 809., 810., 812., 813., 813/1., 813/2., 821., 824., 827., 915., 916., 928., ŞEHİT SEZER ÖNDER sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 35078634

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah NAZIM ERTEN, TURUNÇLU sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 35078432

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah BALÇIK sk / TELSİZLER mah AKAD, AKBAL, BRONZ, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİZİM, CİHANNUR, GALATA DERESİ, MISRA, YEŞİLÇAY sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah BAKIRCI, GALATA DERESİ, ÇİL sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 35078549

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1429., 1430., PARK sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35078558

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.ALA, 1.ERKEN, 1.KARTAL, 2.ORKİDE, 3.YILDIZ, 5.OKUL, AYLA, HAYIRLI, TEZCAN, UZUN sk / TEVFİKBEY mah 1.BİLLUR, 2.BÜLENT, 2.ORKİDE, 2.ÇEŞME, DEĞER, HAYIRLI, KAPTAN ÇIKMAZI, MERKEZ, TAN, ÖNDER sk bölgelerinde 28/09/2023 10:00:00 - 28/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 35072473

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk / FENER mah GÖKUN, SANATSEVER, ULUŞAHİN, UĞUR BIÇAKER, YENGİ sk / KURFALLI mah AKYEL, AYDOĞMUŞ ÇIKMAZI, AYHAN, BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAMİ, DEĞİRMEN BAYIRI, DİYLİK KÖPRÜ ÇIKMAZI, EMİR KÜLAL, FERDA ÇIKMAZI, FETVA, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, KAVİS, KORUÇEŞME, KUMBURGAZ, MÜREKKEP, RASATHANE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SERDAR, SIHHİYE, SÜLEYMANİYE, TARLA ÇIKMAZI, TEPKİ, UĞUR BIÇAKER, VATANDAŞLIK, ÜÇGÖZLÜ, ŞENNUR sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35078610

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ŞEFTALİ sk / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah GİRGİN sk / MİMAR SİNAN mah ALİ KAHRAMAN, ARSLANGAZİ, ATAKAN, AYDAN, AYŞE HANIM, AŞKIN, BASIN, BEYAZIT, BORA, BOĞAZİÇİ, BUCAK, DENİZALTI, DEVRİM, DOKTOR TAHSİN YUSUFOĞLU, DOĞUŞ, DİKKAYA, DİNÇER CEBECİ, EBRU ELA, EGE, ENSAR, ERBAA, EVRA, EYLEM, FERİT GÜNDOĞAN, FEYYAZ ALTINORAK, FİDAN, GARDENYA EVLERİ, GELİNCİK ÇIKMAZI, GURBET, GÜL, GÜMÜŞLÜK, GÜRSU, HABER ÇIKMAZI, HAMLE, HANIMELİ, HASAN ÜSTÜN, HAYRİYE, HAZAL, HEMŞİN, HÜRREM, HİDAYET ÇIKMAZI, HİRA, KADER, KADRİ TEZEL, KAMER, KARAKAŞ, KAYA, KERVAN, KIRÇEŞME, KORKUT, MAHMUT İKİNCİ, MEDENİ, MEHMET ÖZHÜSREV, MÜRVET, MİMAR SİNAN, NADİDE, NARDENK, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, NİLAY, NİLÜFER, ORKİDE, ORTANCA, OZAN, OĞUZHAN, PARK, PIRILTI, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, REŞİTPAŞA, SARAYKÖY, SARDUNYA, SEDAT AKINCI, SELİM ÇELİKHAN, SERAP, SEVGİ, SIRAT, SÜLEYMAN AYGEN, SÜLEYMAN GİRGİN, TAŞKIN, ULAŞ, UYGUÇ, UĞUR, UĞUR DÜNDAR, YAŞAM, YETKİN, YONCA, YÜNEM, ZAFER KIZILTAN, ZENGİN, ÇAYIRDERE, ÇAĞLAYAN, ÇİĞ, ÇİĞDEM, ÖRNEK, ÖZDİL, ÖZGE, ÖZGÜL, ÖZLEM, ÖZMEN, ÖZNUR, İLKNUR, İNCİ, İNÖNÜ, ŞADIRVAN, ŞEHİT MEHMET DURACA sk / SEMİZKUMLAR mah AHLAT, AKDİYEN, ALIÇ, ALİŞ SORUCU, ARAS, ATAYOLU, BALAMİR, BALSUYU, BAYKARA, BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL, BEDRİ RAHMİ, BEHRAM ÖZSOY, CANİK, DENİZ, DENİZCİ, DENİZEVLER, DENİZKENT, DİRLİK, EMİROĞLU, ERDE, ERGENE, ERGUVAN, ERGÜL, FAHRETTİN YETKİN, FERMAN, FEYYAZ ALTINORAK, GAZEZOĞLU, GEDİZ, GÜRAY, GÜZİDE, HANIMELİ, HASİDE, HAYRAT, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, IHLAMUR, KARAO bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35078722

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HENDEK, KEBAN sk / ORTAKÖY mah MİLLET BAHÇE sk bölgelerinde 28/09/2023 10:00:00 - 28/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35078590

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU, KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER sk / SELİMPAŞA mah 4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANTEPE ÇIKMAZI, DOĞUHAN, DÜZEN, OVAYENİCE, PARSELLER sk bölgelerinde 28/09/2023 12:00:00 - 28/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 35066492

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2689., 2690., 2690/1., 2717., 2718., 2718/1., 2718/2., 2718/3., 2719., 2719/1., 2720., 2721. sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35066507

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah PIRILTI sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah AĞAÇKAKAN , ESKİ EDİRNE ASFALTI, MADEN, MÜŞERREF , SEYMEN , ÇINGIRAK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah HANIMELLER sk bölgelerinde 28/09/2023 09:00:00 - 28/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 35075606

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah PROF. DR. TURAN GÜNEŞ sk bölgelerinde 28/09/2023 12:00:00 - 28/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35075604

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 18., 19., 19/1., 19/2., 200., 201., 208., 209., 210., 3., 3/3., 3/4., 3/5., 30., 30/10., 30/13., 30/5., 30/6., 30/7., 4/1., 6., 6/1., 6/5., 8., ADNAN KAHVECİ, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR sk bölgelerinde 28/09/2023 12:00:00 - 28/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.