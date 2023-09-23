İstanbul'da Elektrik Kesintisi: Hangi İlçeler ve Sokaklar Etkilenecek? Tüm Detaylar

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bir dizi bakım ve onarım çalışması yapacağı için farklı İstanbul ilçelerinde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirecek. İşte bu kesintilere dair ayrıntılar.

Elektrik Kesintisinin Tarihi ve Saati

BEDAŞ, İstanbul'un farklı ilçelerinde 23 Eylül 2023 tarihinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler 09:00 - 17:00 saatleri arasında uygulanacak ve sokak isimleri de duyuruda yer aldı.

Etkilenecek İstanbul İlçeleri ve Sokaklar

NO: 35050552

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ALTAN, AZER, BEHİCE, BEYKAN, CENAP, HATMİ, KANDİLLİ, SERKAN, UTKU, YEŞİLBELDE sk bölgelerinde 23/09/2023 09:00:00 - 23/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35068133

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 23/09/2023 09:30:00 - 23/09/2023 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35068139

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 23/09/2023 10:30:00 - 23/09/2023 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35068146

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 23/09/2023 11:30:00 - 23/09/2023 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35047718

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BURNAZ, EMEKÇİ, ŞİRİN sk / MERKEZ mah ŞİRİN sk bölgelerinde 23/09/2023 09:00:00 - 23/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35066838

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKGÜL, AVCIBAŞI, AYIK, BAĞ, BURNAZ, BURSA, DAMLA, GÜNER, KAPLICA, KIMIZ, KINALI, KONAK, KİLLİ, MERİH, MORLALE, ORMANLI, SEBZECİ, SUSUZBAĞ, YAMAÇ, YAZICIGİL, YEŞİLIRMAK, ÇAPRAZ, ŞEFTALİ, ŞENLİK sk bölgelerinde 23/09/2023 09:00:00 - 23/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35065512

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2418., 2435., 2436., 2437., 2438., 2439., 2440., 2441., 2448., 2449., 2450., 2451., 2452., 2453., 2454., 2455., 2456., 2457., 2459., ŞEHİT MAHMUT sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DİLRUBA, FESLEĞEN, HÜDAVENDİGAR, KONAK ÇIKMAZI, KÖŞK, MERKEZ ÇIKMAZI, MİMAR SİNAN, REVAN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SUSAM ÇIKMAZI, ZENCEFİL, ÇEŞMİNAZ sk / ZİYA GÖKALP mah 2725., 2726., 2727., 2735., 2738., 2739., 2746., ABDULLAH PAŞA, AKKIZ, AKSER, AKYOL, AKÇA, AVCI, AZİM, BAĞLAR, BAŞKENT, BAŞKOMUTAN, BONCUK, BUHARA, BİLGİÇ, BİRİKİM, CEYHAN, CİVELEK, DAĞARCIK, DEREBOYU, DERELİ, DEVA, DOSTLAR, DİLEK, EGEMEN, ELVAN, FASIL, GEZGİN, GÖKÇE, GÜRSU, GÜZELBAĞ, HANIMELİ, HASBAHÇE, HÜNKAR, HÜRRİYET, KAFKAS, KARACA, KARGIN, KATİP ÇELEBİ, KÜHEYLAN, LÜLE, MEHMETÇİK, MELİKGAZİ, MEVSİM, MİSKET, NARİN, SARUHAN, SEFA, SELVİ, SEREN, SEYİT ONBAŞI, SUDENUR, SÜLEYMAN DEMİREL, TAŞKENT, TEK SANTRALİ, TOSUN PAŞA, TUFAN, UMUT, YALDIZ, ÇİLEK, ÖNAL, İDEAL, İKBAL, İLKAY, İLİM, İMREN, ŞANLI, ŞENAY sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.EKŞİ, 1.LALE, 1.ONUR, 1.PINAR, 2.BAHAR, 2.HÜRRİYET, 311.ÇIKMAZI, 315., 317., 318., 321., 322., 323, 324., 325., 326., 327., 328., 329., 330., 331., 332., 333., 4.BÜLBÜL, 4.TUNA, 5.İNÖNÜ, 7.ŞİRİN, 8.GÜL, AKDOĞAN, AKTEPE, ASLAN, AYDOĞDU, AYDOĞDU ALTI, BAHARİSTAN, BAHARİYE, BEYTEPE, BOZTEPE, BİLGE, DURAK, DİKMEN, DİLEK, DİNAR, DİVAN, EFES, ENGİN, ERDEM, ERGANİ, ERGUVAN, GÖZTEPE, GÜLAY, GÜLDERE, GÜLİSTAN, GÜREL, KARANFİL, KARTOPU, LEYLAK, MENEKŞE, MER bölgelerinde 23/09/2023 02:00:00 - 23/09/2023 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35065151

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 1. sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 206., 212., 213. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 6/4. sk bölgelerinde 23/09/2023 09:00:00 - 23/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35065750

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah FLORYA, YAN, ÇEKMECE YOLU sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah ALTAY, AVCILAR, BİLLUR, CAMİ GİRİŞİ, DİRSEK, EFELER, FLORYA, FLORYA ASFALTI ÇIKMAZI, MEKTEP, MEYDAN, TEZGEL, ÇEKMECE YOLU, ÖZGEN, İÇ sk bölgelerinde 23/09/2023 11:00:00 - 23/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35047837

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah VEYSEL KARANİ sk bölgelerinde 23/09/2023 00:01:00 - 23/09/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35047836

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah VEYSEL KARANİ sk bölgelerinde 23/09/2023 00:01:00 - 23/09/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35049367

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah FENERLİ HRİSTO, KAKTÜS, MELODİ, NİSBETİYE, SERA, TEPECİK YOLU, YASEMEN sk / ETİLER mah AKGÖREN, CEVHER, DEMİRKENT, NİSBETİYE, SEHERYILDIZI, TEPECİK YOLU sk bölgelerinde 23/09/2023 00:00:00 - 23/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35066617

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah AÇELYA, GALİP ESMER, KALENDER, SOLMAZ, TEVFİK FİKRET, VATAN, YAHYA KEMAL BEYATLI sk bölgelerinde 23/09/2023 09:00:00 - 23/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35067706

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -ALKENT2000 mah sk / KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 23/09/2023 09:00:00 - 23/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35047707

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AŞİYAN, CEZMİ, EVREN, GÜRPINAR YOLU, LİSE, TURGUT ÖZAL, ULUDAĞ, YILDIRAY ÇINAR, ÇORUH, ŞAFAK, ŞİMŞEK sk / PINARTEPE mah HAZAL 1, ORHANGAZİ, TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 23/09/2023 09:00:00 - 23/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35068158

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, NADİR AĞACI, YELTEPE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 23/09/2023 09:30:00 - 23/09/2023 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35067819

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 854., 857., 858., 862., 863., 865., 866., KARAOĞLANOĞLU sk / HAVAALANI mah GÜLBEN, GÜLSER, KIRGIZ sk bölgelerinde 23/09/2023 09:00:00 - 23/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35044940

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah FATİH1, G-616, G-625, G-802 sk bölgelerinde 23/09/2023 09:00:00 - 23/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35049891

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CANAN, 3.BAHÇE, 4.ÇİMEN, FİDAN, ÇEŞMEBAŞI, ÖĞRETMEN, İSTANBUL sk bölgelerinde 23/09/2023 09:00:00 - 23/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35048400

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah SERAP, SEREN sk / ÇIRÇIR mah 1.BETÜL ÇIKMAZI, ATAÇ, BAŞAK, BETÜL, DARICA, DÖNEN, DÖNMEZ, GÖKYÜZÜ, GÜROL, GİDEN, NİHAL, OYA, SELİM, ULUDAĞ, ÖNCÜ, ÜNAL, İLİM sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2076. sk bölgelerinde 23/09/2023 09:00:00 - 23/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35049890

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 4.ÇİMEN sk bölgelerinde 23/09/2023 09:00:00 - 23/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35066806

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah ENSAR, MUHLİS, RAMİ KIŞLA, YEŞİL ZÜMRÜT sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALDEMİR ÇIKMAZI, EVREN, MERCAN, ONUR, YADİGAR ÇIKMAZI, YEŞİL ZÜMRÜT, YONCA sk bölgelerinde 23/09/2023 10:00:00 - 23/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35044783

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ARPACILAR, HAMİDİYE, REŞADİYE, YALIKÖŞKÜ, ZAHİRE BORSASI, ŞEYHÜLİSLAM HAYRİEFENDİ sk bölgelerinde 23/09/2023 00:00:00 - 23/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35044780

İSTANBUL FATİH ilce -CİBALİ mah sk bölgelerinde 23/09/2023 00:00:00 - 23/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35067930

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA, SARIGÜZEL, ZÜLALİ ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 23/09/2023 09:00:00 - 23/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35067907

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-İSKENDERPAŞA mah SOFULAR sk bölgelerinde 23/09/2023 09:00:00 - 23/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35066758

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKÇAY, ALAYBEY, FATİH, GÜLDALI, GÜLSEVER, KAYACIK, LADİN, SELVİ, YILDIRIM sk bölgelerinde 22/09/2023 23:00:00 - 23/09/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35050389

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKASYA, AKGÜL, AKIŞ, AKTAR, AKÇAAĞAÇ, AKÇAAĞAÇ ÇIKMAZI, AKÇE, ALTAN, ALİM, AYÇA, BAŞYİĞİT, BERRA, BEYDER, BOYABAT, CAMİALTI, DEREBAŞI, DEREBAŞI KÜMESİ, DR. CEMİL BENGÜ, DÜLGER, ERTUĞRUL, FİDAN, GÜLDEFNE, GÜLEÇ, GÜZEL, HUDUT, KALAMIŞ, KAYNAK, KENDİR, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KÖKNAR, MARMARA, MASUM, MAZİ, MEHTAP, MELTEM, MÜRVER, NAKIŞ, NEZİR, NURSEMA, OCAK, PARLAK, SALKIM, SAYGI, SÖĞÜT, TARÇIN, TAŞOCAĞI KÜMESİ, YURT, ZEMBİL, ZEMBİL KÜMESİ, ÇAMALTI, ÇİT, ÇİÇEK KÜMESİ, ÖNDER, İBRAHİM, İLKE, İPEK, İZZETPAŞA, ŞAHENDE, ŞENOL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah BUSE, HUDUT, OTLUK sk bölgelerinde 23/09/2023 01:00:00 - 23/09/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35067719

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ASLI, AYBEY, CEYHAN, DİVAN, EFLAK, GENÇ OSMAN, GEYİK, KÖPRÜLÜ, NAMIK KEMAL, SADIK, SADRAZAM, ZADE, İNCE sk bölgelerinde 23/09/2023 09:30:00 - 23/09/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35049894

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CAN, CİHAD, OĞUZELİ, YILDIZ, ÇARIKÇI sk bölgelerinde 23/09/2023 09:30:00 - 23/09/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35049895

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BUĞDAY, CİHAD, HÜDA, KAĞITHANE BARBAROS, NUSRET, YILDIZ, ZÜHRE, ÇAVDAR, ÇELİKAY, ÇINARLI, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 23/09/2023 09:30:00 - 23/09/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35049893

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah YILDIZ, ZÜHRE sk bölgelerinde 23/09/2023 09:30:00 - 23/09/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35052336

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2418., 2435., 2436., 2437., 2438., 2439., 2440., 2441., 2448., 2449., 2450., 2451., 2452., 2453., 2454., 2455., 2456., 2457., 2459., ŞEHİT MAHMUT sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DİLRUBA, FESLEĞEN, HÜDAVENDİGAR, KONAK ÇIKMAZI, KÖŞK, MERKEZ ÇIKMAZI, MİMAR SİNAN, REVAN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SUSAM ÇIKMAZI, ZENCEFİL, ÇEŞMİNAZ sk / ZİYA GÖKALP mah 2725., 2726., 2727., 2735., 2738., 2739., 2746., ABDULLAH PAŞA, AKKIZ, AKSER, AKYOL, AKÇA, AVCI, AZİM, BAĞLAR, BAŞKENT, BAŞKOMUTAN, BONCUK, BUHARA, BİLGİÇ, BİRİKİM, CEYHAN, CİVELEK, DAĞARCIK, DEREBOYU, DERELİ, DEVA, DOSTLAR, DİLEK, EGEMEN, ELVAN, FASIL, GEZGİN, GÖKÇE, GÜRSU, GÜZELBAĞ, HANIMELİ, HASBAHÇE, HÜNKAR, HÜRRİYET, KAFKAS, KARACA, KARGIN, KATİP ÇELEBİ, KÜHEYLAN, LÜLE, MEHMETÇİK, MELİKGAZİ, MEVSİM, MİSKET, NARİN, SARUHAN, SEFA, SELVİ, SEREN, SEYİT ONBAŞI, SUDENUR, SÜLEYMAN DEMİREL, TAŞKENT, TEK SANTRALİ, TOSUN PAŞA, TUFAN, UMUT, YALDIZ, ÇİLEK, ÖNAL, İDEAL, İKBAL, İLKAY, İLİM, İMREN, ŞANLI, ŞENAY sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.EKŞİ, 1.LALE, 1.ONUR, 1.PINAR, 2.BAHAR, 2.HÜRRİYET, 311.ÇIKMAZI, 315., 317., 318., 321., 322., 323, 324., 325., 326., 327., 328., 329., 330., 331., 332., 333., 4.BÜLBÜL, 4.TUNA, 5.İNÖNÜ, 7.ŞİRİN, 8.GÜL, AKDOĞAN, AKTEPE, ASLAN, AYDOĞDU, AYDOĞDU ALTI, BAHARİSTAN, BAHARİYE, BEYTEPE, BOZTEPE, BİLGE, DURAK, DİKMEN, DİLEK, DİNAR, DİVAN, EFES, ENGİN, ERDEM, ERGANİ, ERGUVAN, GÖZTEPE, GÜLAY, GÜLDERE, GÜLİSTAN, GÜREL, KARANFİL, KARTOPU, LEYLAK, MENEKŞE, MER bölgelerinde 23/09/2023 02:00:00 - 23/09/2023 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35065502

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BASIN EKSPRES, DEREBOYU sk bölgelerinde 23/09/2023 09:00:00 - 23/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35068216

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.IŞIK, 1.MİMAR SİNAN, 1.SANCAK, 1.SARMAŞIK, 1.YAĞIZ, 1904, 2.ŞAHİN, 3.ZAFER, 3.İNÖNÜ, SÜPHAN, ZENGİN, ŞEHİT KEMAL DEMİR sk bölgelerinde 23/09/2023 10:00:00 - 23/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35068215

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah HALKALI sk bölgelerinde 23/09/2023 10:00:00 - 23/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35041043

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah KATAR sk bölgelerinde 23/09/2023 00:00:00 - 23/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35048297

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ERTUĞRULGAZİ, KATİP ÇELEBİ, KİRİŞHANE, MEMDUHOĞLU, NAFİZ, NAHİT, RAHMET, REZZAN, RIZA, SEMİH, SULTANAHMET, TARKAN, TEKİNER, TEVFİK FİKRET, TİRYAKİ, ÖKSÜZ, ŞAİKA, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİR sk / KURFALLI mah TARLA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 23/09/2023 09:00:00 - 23/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35048412

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah KONAK sk bölgelerinde 23/09/2023 09:00:00 - 23/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35052438

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -VELİEFENDİ mah sk bölgelerinde 23/09/2023 09:00:00 - 23/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35052439

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 75/2. sk / GÖKALP mah 58. BULVAR sk / SÜMER mah 24., 24/3., 24/4., 74., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ sk / VELİEFENDİ mah 269., 270., 74., 74. ARA, 74/1., 74/1. ARA, 74/2., 74/2. ARA, 74/5., 74/A, 74/B, 74/B ÇIKMAZ, 74/D, 75., 75. BAĞ, 75/A, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ sk / YEŞİLTEPE mah 24., 24. ARALIK, 56., 57. ARALIK, 57/10., 57/11., 57/14., 57/15., 57/16., 57/17., 57/18., 57/19., 57/9., 74., ŞEHİT ER MURAT GÜVEN sk bölgelerinde 23/09/2023 12:00:00 - 23/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35068199

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 4., DEMİRCİLER SİTESİ 5., DEMİRCİLER SİTESİ 6., DEMİRCİLER SİTESİ 7. sk bölgelerinde 23/09/2023 12:00:00 - 23/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik Kesintisine Karşı Alınması Gereken Önlemler

Elektrik kesintisi sırasında evde bulunan elektrikli cihazlarınızı fişten çekin.

Kesinti sırasında asansör kullanmamaya dikkat edin.

Elektrik geldiğinde voltaj dalgalanmalarına karşı dikkatli olun.

İstanbul'un farklı ilçelerinde yapılacak olan planlı elektrik kesintileri hakkında detaylı bilgi almak için BEDAŞ'ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.