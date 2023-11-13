İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 13 Kasım Pazartesi elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeleri açıkladı!

Türkiye' nin en kalabalık şehri İstanbul' da yaşayanlar dikkat! Metropol şehir İstanbul' un 20 ilçesi için tek tek uyarı verildi.

ARNAVUTKÖY

NO: 35145314



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah BAYRAK, TANYELİ sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147392



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah TOPAÇ sk / MEHMET AKİF ERSOY mah AKKALE, AKYİĞİT, ATATÜRK, CANDANER, ENSAR, ILICA, MERDİVEN, MERMER, MESCİT, MOR LEYLAK, PLEVNE, PİRİ REİS, SARGIN, SEBİR, SEDAT, TAHSİLDAR, TEMAŞA, UHUVVET, ZİYA GÖKALP, ÇAVUŞBAŞI, İYİ NİYET, ŞEYDA sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35145300



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DURSUNKÖY mah sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 35146926



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KANARYA, MEKTEP, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah CAMİ, KANARYA, KARADUT, LALE, MAHİR, MAREŞAL, MEKTEP, URAN, İSTİKLAL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah ORKİDE sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148280



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah RIFAT sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148285



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALİ ERDOĞAN, AYHAN, OKUL, PEHLİVAN sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 110. sk bölgelerinde 13/11/2023 13:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 35143464



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1006., 1008., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1061., 990., 991., 992., 993., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 13/11/2023 08:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147341



İSTANBUL BAĞCILAR ilce -100. YIL mah sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147408



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2468., 2470., 2471., 2472., 2473., 2474., 2475., 2477., 2657., SOĞUKSU, TURGUT sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148282



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1110., 1114., AHMET KABAKLI sk bölgelerinde 13/11/2023 10:00:00 - 13/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148752



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 338., 339., MEVLANA sk bölgelerinde 13/11/2023 10:00:00 - 13/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 35145401



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah NEVAL sk / ÇOBANÇEŞME mah AHMET HAŞİM 1, AKARSU, ASLAN, AYNALI, BOZKURT, CAN, CANAN 1, CANIM, DR.SADIK AHMET, KILIÇ, KINALI, KOCATEPE 1, KUZU, MİTHATPAŞA, ORMAN, PİRİ REİS, SELMAN, SEYRANTEPE, SOFULAR, TAVŞAN, TAY, TİLKİ, ULUDAĞ, YILAN, YILDIZ 3, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148401



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BEGONYALI, HAREKET ORDUSU, KARİKATÜRİST RAMİS, KOMİK HASANEFENDİ, KÖROĞLU, MARMARA 3, RESSAM NAMIK İSMAİL, ÖMÜR, İSTANBUL ŞEHİTLERİ, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148407



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ALİ REŞAT PAŞA, AYVALI, BURSALI TAHİRBEY, ELMALI 2, HAREKET ORDUSU, HASAN DOĞAN, HATTAT KAMİL, KARİKATÜRİST RAMİS, KOMİK HASANEFENDİ, MEHMETÇİK, MENEKŞE 1, NEYZEN, NEYİRE NEYİR, NURETTİNPAŞA, PAPATYALI, RADYUM, RESSAM NAMIK İSMAİL, TALATPAŞA, UDİ NEVREZ, YASEMİNLİ, ZİYAPAŞA, ÇINARLI, İSKENDER FAHRETTİN, İSMAİLPAŞA, İSTANBUL ŞEHİTLERİ, ŞEHİT ÖĞR.A.NAFIZ ÖZBAĞRIAÇIK, ŞEVKET DAĞ sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148742



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ELVAN, ŞİMŞEK 1 sk / SOĞANLI mah TUNA sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148733



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 35148839



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ALPULLU, KIBRIS, YEŞİL ADALI, ÜLKÜ, İHSAN KALMAZ, İNCİRLİ sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / ZUHURATBABA mah AKINCILAR, BAKIR, VANKULU, ZÜMRÜT EVLER, İNCİRLİ sk bölgelerinde 13/11/2023 12:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148853



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk ZUHURATBABA mah AKATLAR, BİLGİNLER, DEMİRKAPI, HÜDAVERDİ, KARABAL, LEVENTLER, RESNELİ, TÜRKİŞ, VANKULU, YAVUZEVLER MEKTEP, YÜCE TARLA, ZÜMRÜT BAHÇE, ÇAMLIK ÇEŞME, ÜNALDI sk bölgelerinde 13/11/2023 12:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 35145042



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2249. ÇIKMAZ, AHMET SELİM, ESKİ İSTANBUL, ESKİ İSTANBUL YOLU, GARİPCAN, GÜLBAĞLAR, PALA, İLERİ sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148564



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL, YAN YOL, İSTİKLAL sk / ŞAHİNTEPE mah 2203., ESKİ İSTANBUL, HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL, NAZLI, İSTİKLAL sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148601



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BADEMLİ, BARBAROS, BERRAK, CEYHUN, CİHAN, GÖKPINAR, ORTA AKASYA, YAN YOL, ŞEHİT PİYADE ER ERKAN GÖKTAŞ sk / ŞAHİNTEPE mah İSTİKLAL sk bölgelerinde 13/11/2023 11:00:00 - 13/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 35148734



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 20., 25., PAZAR sk bölgelerinde 13/11/2023 10:00:00 - 13/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148776



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 50. YIL, GAZİ KEMAL, OKUL, İSTANBUL, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, ŞENER sk bölgelerinde 13/11/2023 12:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148774



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah ESENLER sk bölgelerinde 13/11/2023 12:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 35147204



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATATÜRK, CUMHURİYET, GELİNCİK, HANIMELİ, SÖĞÜT sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147211



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ADA ÇİFTLİĞİ, ADNAN KAHVECİ, ATATÜRK sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147213



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah GELİNCİK sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147202



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ORKİDE sk / BARIŞ mah KIBRIS, MEHMETÇİK, PEYAMİ SAFA, SAKARYA, SAMSUN sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147205



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah FUZULİ, SAKARYA, SAMSUN, ZAFER, İZMİR sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147212



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah EĞİTİM VADİSİ BULVARI, HAZİRAN, HÜSEYİN NİHAL ATSIZ sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35146927



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AHLAT, İNÖNÜ sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148285



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALİ ERDOĞAN, AYHAN, OKUL, PEHLİVAN sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 110. sk bölgelerinde 13/11/2023 13:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 35147294



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah KAYA, OKÇULAR YOLU, TEPE ÜSTÜ sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35143945



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÇATMA MESCİT mah CAMADAN, KÜÇÜK HAMAM, TABUR İMAMI, TAŞÇI KEMAL, ÇATMA MEKTEP, ÇATMA MESCİD, ÇATMA MESCİT KUYU sk bölgelerinde 13/11/2023 10:00:00 - 13/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 35148696



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YAZLIK mah BAŞOĞLU, BORA, BOTANİK, BOZ, BOZDAĞ ÇIKMAZI, BOZDOĞAN, BOZKAYA, BOZKIR, DOĞANYOL, KORDON, YETKİN sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 35148749



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 121., 122., 123. sk bölgelerinde 13/11/2023 10:00:00 - 13/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 35144930



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2604., ASLANAĞZI, GÜLBAHAR, UTKU, ÇAVUŞOĞLU sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 35148764



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah REŞADİYE, TALİMHANE sk bölgelerinde 13/11/2023 11:00:00 - 13/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 35144881



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah ÇİLİNGİR, ÖZLEM, ŞÜKRAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 861., 864., 950., 951., 952., ŞÜKRAN sk / MEVLANA mah 838., 910., AKŞEMSETTİN sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35144865



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1055., 1056., 1057., 1058., 1071., 1072/1., 1073/1., 1074., 1075., 1076., 1077., 1092., 1110., 1110/1., 1110/2., 1111., 1112., 1112/1., GENERAL ALDOĞAN, MİMAR SİNAN, İNÖNÜ sk / KARADENİZ mah 1103/1., 1103/2., 1105., 1155., 1157., 1162., 1163., GENERAL ALDOĞAN sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35144876



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1134/1., 1145., 1146., 1150., 1151., 1152., 1153., 1214., 1215., 1217., MENDERES sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 35148860



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah KAHRAMAN sk bölgelerinde 13/11/2023 10:00:00 - 13/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 35145446



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah HÜRRİYET, MUTLU sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35145043



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.BİRGÜL, 1.ELMALI, 1.YARIMBURGAZ, 2.BİLLUR, 2.ERDEM, 2.NERGİZ, 2422., 2423., 2425., MENEKŞELER sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35145434



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.GÜLER, 2.YALÇIN, 5.ŞİRİN, HİSAR sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148588



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.HAZAR, 1.YASEMİN, 1.ÇAMLIK, 1234., 4.AKASYA, EVLİYA ÇELEBİ, GÖÇMEN, KORU, KORULU, SELVİ, SERTAÇ, ÖZLEM, ŞEHİT MURAT AKIN sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148594



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 322., BEYTEPE, GÜLDERE, KARANFİL sk / MEHMET AKİF mah KARANFİL sk bölgelerinde 13/11/2023 10:00:00 - 13/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 35148331



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah BASRİ KAPTAN, BAY BAŞKANLAR, KAHYAOĞLU, KILIÇ BALIĞI, PALANGA, PINAR, TAHİR REİS, TAYFA, TURBAN, ÇAKIL, ÇAĞIRANKAYA, ŞAHİNAĞA sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148321



İSTANBUL SARIYER ilce -ZEKERİYAKÖY mah sk bölgelerinde 13/11/2023 10:00:00 - 13/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 35148672



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALTINDAĞ, GÜVERCİN, HALİM ULUŞAHİN, HÜRRİYET, ILGIN, KANARYA, KARTAL, KIRLANGIÇ, KOLEJ, TURGUT ÖZAL, ÇAYLAK sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147102



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, BEŞİKDÜZÜ, CAHİT ARF, GÜLDEREN, HAYDARPAŞA, HIZIRREİS, LÜFER, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, RAŞİT ÇIKMAZI, TOPRAKBASTI, TOPÇAM sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148686



İSTANBUL SİLİVRİ ilce -YOLÇATI mah ANADERE sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148719



İSTANBUL SİLİVRİ ilce -GÜMÜŞYAKA MERKEZ mah HAYDAR ALİYEV CADDESİ bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 35144877



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1384/3., 1413., 1414., 1415., 1416., 1416/1., 1417/1., 1417/2., 1418., 1418/1., 1419., 1420., 1421., 1421/1., 1422., 1422/1., 1423/1., 1425., İSMETPAŞA sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35144869



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2396., 2415., 2416., 2418., 2421., 2423., 2424., 2425., 2858., 2938., 2939., 2940., 2941., MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35144870



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2497., 2517., 2535., 2536., 2537., 2558., 2560., 2562., 2564., 2566., 2568., 2571., 2572., 2573., 2574., 2575., 2576., 2577. sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35144866



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2548., ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148274



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2079., 2081., 2085., 2092., 2100., 2101., 2103., 2149., 2151., 2155., 2156., 2157., 2158., 2159., 2160., 2161., 2165., I sk bölgelerinde 13/11/2023 10:00:00 - 13/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 35148838



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah MEVLANA sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148836



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah MEVLANA sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.