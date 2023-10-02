İstanbul'da Elektrik Kesintisi Alarmı: 22 İlçe Karanlıkta!

İstanbul, elektrik kesintisi haberleriyle sarsılıyor. İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bugünkü programını duyurarak şehirdeki pek çok noktanın enerjisiz kalacağını ifade etti. İstanbul'un tam 22 ilçesinde kesintinin yaşanacağı belirtilirken, kesinti saatleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: Hangi İlçeler Etkilenecek?

İstanbul'da bugün Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ)'ın planladığı kesinti programı kapsamında 22 ilçede enerji kesintisi yaşanacak. Bu kesinti, pek çok İstanbullunun günlük hayatını etkileyebilir. Etkilenecek ilçeler hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmak ve hazırlıklı olmak için ilgili kurumun internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

2 Ekim 2023 Pazartesi İstanbul'da Elektrik Kesintisi Detayları

BEDAŞ, 2 Ekim 2023 Pazartesi günü İstanbul'da yapılacak elektrik kesintisi programını detaylı bir şekilde duyurdu. Bu duyuruda kesintinin gerçekleşeceği sokak isimlerine kadar bilgi verildi. İstanbul'un farklı ilçelerinde, farklı mahallelerde ve sokaklarda yaşanacak bu elektrik kesintisinin saatleri ve süresi hakkında ayrıntılı bilgi almak için BEDAŞ'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

BEDAŞ'ın açıkladığı ilçe ve sokaklar şöyle:

ARNAVUTKÖY

NO: 35083573

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, ARDIÇ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR sk bölgelerinde 02/10/2023 09:30:00 - 02/10/2023 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35083915

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TERKOS mah SUR sk bölgelerinde 02/10/2023 10:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35083892

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah DAĞGÜLÜ, DÜZLÜK, ERSEVEN, GENÇ OSMAN, GÜZEL, NAZENİN, TÜRKER sk bölgelerinde 02/10/2023 10:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35083758

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah BUKLE, MEŞELİK, OTLUKBELİ, TAYAKADIN-YASSIÖREN sk / TAYAKADIN mah ADIM, AKINCILAR, AKSOY, ARABACILAR, ARKADAŞ, ARMAĞAN, ASUDE, ATILGAN, AYKUT, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEYAZ ZAMBAK, BEZİRGAN, BUKLE, BUĞDAY, BUĞRAHAN, CEPHANELİK, CEPHANELİK ÜSTÜ, DEMİR ALİ, FATİH, FERAY, FİKRET BEY, GÜLBAHAR, HAVUZLU EVLER, KALKANDERE, KARANFİL, KESEBİR, KIRÇİÇEĞİ, KUDRET, KÖYİÇİ, MALATYALILAR, MAVİ, MEZARLIK ARKASI , MUŞLULAR, NESLİHAN, OLGUN ÇIKMAZI, ORTAKLAR, OĞUZTÜRK, PINARBAŞI, REHBER, SUDE, TAYAKADIN-TERKOS, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAYAKADIN-ÇİLİNGİR, ULUKAAN, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ, YUNUS, ÇAMOLUK , ÖZGE, İBRAHİM AĞA, İNİŞ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1407/1. sk bölgelerinde 02/10/2023 10:00:00 - 02/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 35080750

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİDAN, HİLAL, KANARYA, KARANFİL, KARATAŞ, MAHİR, MİMARSİNAN, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 3. sk / TURGUT ÖZAL mah 65. sk bölgelerinde 02/10/2023 10:00:00 - 02/10/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 35078710

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1769., 1776., 1777., 1778., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1876., 1877., 1878., 1879., 1881., 1882., 1883., 1884., 1885., 1886., 1887., 1888., 1897., 1912., 1916., 1921., 1923., 1924., 1928., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35081821

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1678., HALİDE EDİP ADIVAR sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35081824

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1631., 1633. sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35083263

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 913., 924., 929., 930., 931. sk bölgelerinde 02/10/2023 10:00:00 - 02/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 35083633

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah KAKTÜS, LAVANTA sk bölgelerinde 02/10/2023 10:00:00 - 02/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35083210

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HÜRRİYET, YAVUZLAR sk bölgelerinde 02/10/2023 12:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 35083529

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah GÜLÇİN sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 35083582

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah CİBİNLİK, DEREBOYU, HERCAİ, KIRMIZI, KUMBARACIBAŞI, MÜVERRİH SADETTİN, REFİK FENMEN ÇIKMAZI, SAADET, SARI ALİ, ÇARŞIAĞASI, ÇİFTEİMAMLAR, ŞEHİT NURİ PAMİR sk / ORTAKÖY mah BULGURCU, DEREBOYU, GÜLTEKİN, GÜLTEKİNARKASI, MÜSAHİP, ORTAKÖY DERE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35079642

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AKINCILARBAYIRI, ALAYBEYİ ÇIKMAZI, ALAYEMİNİ, ARNAVUTKÖY KURUÇEŞME, ESKİDOLAP, FİDAN ÇIKMAZI, GÜLÇİMEN, MUHTAR HÜSEYİN, MUHTAR NURETTİN, ÇAĞRI sk bölgelerinde 02/10/2023 10:00:00 - 02/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 35080614

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 23 NİSAN, 29 EKİM, 9 EYLÜL, ALAGEYİK, AYSEN, AYSU, BATI TRAKYA, BAĞIMSIZLIK, BİLİM, DEDE EFENDİ, DİLARA, ELEM, ESKİPINAR, GÜLBAHAR, GÜRSES, HALE, KADİFE, KAVAKLI, MARTI, NEŞE, NİNE, ORHANGAZİ, PETROL, SEVİMLİ, ÇAYIRBAŞI, ÇEKMECE, ÇETİK, ÇİMEN, İLKNUR, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35080827

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADİL sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35080885

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADİL sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 35079812

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah AHBAP, ASLAN, ECDAT, ERGANUH, GÖKTUĞ, KETEN, MANOLYA, TÜRKELİ, UMUT, YAPRAKLI ÇIKMAZI, ÇOPUR, İÇ BOSTAN, ŞABAN DERESİ, ŞİRİN BAHÇE sk bölgelerinde 02/10/2023 10:00:00 - 02/10/2023 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35083671

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah AHBAP, ASLAN, ECDAT, ERGANUH, GÖKTUĞ, KETEN, MANOLYA, TÜRKELİ, UMUT, YAPRAKLI ÇIKMAZI, ÇOPUR, İÇ BOSTAN, ŞABAN DERESİ, ŞİRİN BAHÇE sk bölgelerinde 02/10/2023 12:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 35080829

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 35083698

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-AYDINLAR mah BAHA, BİNKILIÇ, BİTENGÜL, GÖÇ, KARAN, KEMAL PAŞA, MEDENİ, OSMANGAZİ, PEHLİVAN ÇIKMAZI, RIDVAN, SERVİ, YILMAZ, ZEKİ ÇIKMAZI, ÇINARALTI, ÇİLEKÇİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/10/2023 10:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35083699

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FATİH mah BEYZA sk bölgelerinde 02/10/2023 10:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 35083276

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah GİYİMKENT, GİYİMKENT 13., GİYİMKENT 17., GİYİMKENT 18., GİYİMKENT 19., VADİ sk bölgelerinde 02/10/2023 12:00:00 - 02/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 35082151

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah ADİLE NAŞİT, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35081852

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2136., 2144., 2145., 2146., MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35083568

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 11., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35082107

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2299., 2302. sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35083249

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 3130. sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜP SULTAN

NO: 35083387

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk / MİMAR SİNAN mah 1.BURCU, 1.CAMİ, 1.GÜNBATIMI, 1.KEKİK, 1.LEYLAK, 1.ÇAKMAK, 2.ATMACA, 2.CANAN, 2.CEVİZ, 2.DENİZ, 2.KESTANE, 3.YASEMİN, 4.KANARYA, 7.GÜL, ABDULHAMİT HAN, AY, BAHÇEKÖY, DEVRİM, ESİNTİ, FATİH, FIRIN, FISTIK, GÜNER, IŞIK, KARTAL, KUBİLAY, KÜMBET, LADİN, MANOLYA, OKUL, PAPATYA, TARÇIN, YAPRAK, ZÜMRÜT, ÇAPA, İMAM HASAN sk / MİTHATPAŞA mah 1.BORA, 1.ELMAS, 1.ENDER, 1.IHLAMUR, 1.SÖĞÜT, 1.VEZİRTEKKE, 1.YAVUZ, 1.YILDIRIM, 1.ZAKKUM, 1.ÇİĞDEM, 1.ÖNAL, 1.İPEK, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.SEDEF, 2.SEVGİ, 2.ÇİMEN, 2.ŞİMŞEK, 3.PINAR, 3.SÜMBÜL, 4.MANOLYA, ABDULHAMİT HAN, AKBABA, AKÇA, ALİBABA, AYAZMA, AYDINLIK, AYGÜL, BOZKURT, DAVUTPAŞA, DİSPANSER, EFE, ERKAM, FINDIK, FIRIN, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜLNUR, HASIR, IŞIK, KAKTÜS, KARTAL, KAYALAR, KAYNAK, KISMET, KORU, KUBİLAY, KUMSU, MERSİN, NEYZEN, PAPATYA, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, RAUF ORBAY, SAFİR, SELANİK, SEZER, TAYFUN, YALÇIN, ÇAĞLAYAN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35083409

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.KUMRU, 1.SEVİNÇ, 1.ÇAKMAK, 2.ATMACA, 2.FİLİZ, 4.NEŞE, AHİ, AYHAN, BAHÇEKÖY, DELEN, FATİH, FIRIN, IŞIK, PAPATYA, TEVFİK EFENDİ, YILDIZ, ZÜMRÜT, ÇAPA, ÇINAR, ÇİLEK, İREM sk / MİTHATPAŞA mah 2.SEDEF, 2.ÇİMEN, 7.LALE, ALİBABA, AYDINLIK, AYGÜL, BAHÇEKÖY, BOZKURT, DAL, FIRAT, FIRIN, GÜMÜŞ, KARAÇAM, KARTAL, KEMER, MİHMANDAR, NİDA, SAFİR, SARE, TUNÇ sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35083420

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ÇATAL ÇİFTLİK sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35083415

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -MİTHATPAŞA mah sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35083268

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah GÜRBÜZLER, YONCA sk bölgelerinde 02/10/2023 10:00:00 - 02/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35083270

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah FAHRİ KORUTÜRK, RUZNAMECİ, TÜLBENTÇİ MUHİTTİN sk bölgelerinde 02/10/2023 11:00:00 - 02/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 35082040

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SÜMBÜL EFENDİ mah ALPER, AĞAÇKAKAN, BENLİ İSMAİL, DERVİŞ MEHMET, ESKİ FISTIKLI, ESKİ SARAYÖNÜ, HACI EVHADDİN, HACI HAMZA MEKTEBİ, HACI HAMZA MEKTEBİ ARALIĞI, HACI KADIN, HACI PİRİ, KADIN NİNE, KOÇDİBEK, KÜÇÜK EFENDİ, MERDİVENLİ ÇEŞME, SAATÇİ ÇIKMAZI, SAKA, İSKENDER ÇELEBİ CAMİİ sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35082049

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah BAŞHOCA, BAŞMÜEZZİN, BAŞİMAM, FATİH, HAFIZPAŞA, MÜKERRİR, MÜSTAKİMZADE, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, YUSUF ZİYAPAŞA sk / ATİKALİ mah BAKKALZADE, FATİH, HAFIZPAŞA, ISPANAKÇI, MÜSTAKİMZADE, NİŞANCA, SERİN, SİLİSTRE, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, ÇARŞAMBA, ÇELEBİ SÜLEYMAN sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35082054

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah KURU SEBİL sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah BALIKÇI, BERBER ŞEFİK, DEMİRCİ OSMAN, KOCA MUSTAFAPAŞA, MİLLİ MÜDAFAA, PAMUKÇU, İZCİ TÜRK, ŞIRLAĞAN sk / SİLİVRİKAPI mah DAĞISTANLI ÇIKMAZI, KOCA MUSTAFAPAŞA, KURU SEBİL, KUVA-Yİ MİLLİYE, ŞEHİT TURAN TOPAL sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35080919

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah BIÇAKÇI ÇEŞMESİ, DEMİRHUN ÇEŞMESİ, FİL YOKUŞU, FİL YOKUŞU ARALIĞI, HAYDAR, HAYDAR YOKUŞU, KASAP CAMİİ, MUSABEY, TEKKE ÇIKMAZI 1., ZEYREK MEHMETPAŞA sk / ZEYREK mah AKTAR YEKTA, AT PAZARI, FAZİLET, FAZİLET ARALIĞI, FAZİLET ÇIKMAZI, FENERCİ HÜSEYİN ÇIKMAZI, FENERLİ, FETİH ŞEHİDİ, GÜLBAHÇE, HACI HASAN, HACI ÖMERPAŞA, HAYDAR, PARMAKLIK, PARMAKLIK ARALIĞI, SADREDDİN YÜKSEL, TURŞUCU HALİL, YENİ AKİL, ZEYREK, ZEYREK MEHMETPAŞA, ÂRİFZADE, ÇIRÇIR, ÇİNİLİ ODALAR, İBADETHANE, İBADETHANE ARKASI, ŞAHUBAN CAMİİ sk bölgelerinde 02/10/2023 09:30:00 - 02/10/2023 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 35081889

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah POSTA, ÇUKUROVA sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 35083583

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKMAN, AKİK, AYTAÇ, AĞRI, BERKAY, BİLİM, DOĞANCILAR, DOĞANDERE, ERCAN, ERZİNCAN, ESKİ BEŞİKTAŞ, FESLEĞEN, HAVRAN, KAFİYE, NURTAÇ, RABAK, SEFA, SİMGE ÇIKMAZI, TESTİ, TOPRAKBASTI, UMERA, YADİGAR, YÜCEL, ZEYTUNİ, ÇAYIR, ÇAĞLAR sk / ÇELİKTEPE mah DAR sk bölgelerinde 02/10/2023 14:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 35080898

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.GENÇ, 1.NEŞE, 1.ŞANLI, 4.ŞİRİN, BOYABAT, HAKAN, MASLAK ÇEŞME, MURADİYE, SEVİMLİ sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35080900

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 705., 706., 707., AYÇİÇEĞİ, HAŞ HAŞ, İNÖNÜ sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35083530

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah HAYIRLI sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 35083610

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah KAZIM KARABEKİR PAŞA CAMİ, KİRAZLI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35083600

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah CUMHURİYET, KİRAZLI ÇIKMAZI, SEYRAN, ÇOTANAK, ÖZ SÜMBÜL sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35083598

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah BAHAR, ERDEMLİ, KAZIM KARABEKİR PAŞA CAMİ, KİRAZLI ÇIKMAZI, SEDATKENT, ÇALI ÇIKMAZI, ÇOTANAK sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35083229

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKKAYA, ARABA YOLU, ARAS, DALGIÇ, DOĞRU, DUMAN, FİZAN ÇIKMAZI, KEFELİ BAYIRI, KÖROĞLU, TABYA, TURNA sk bölgelerinde 02/10/2023 09:30:00 - 02/10/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 35082066

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -YENİ mah MEHMET SİLİVRİ CADDESİ bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35083442

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah BEKİR SITKI SAY, SURDIŞI, UĞUR BIÇAKER sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35083544

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah GÜNPINAR sk bölgelerinde 02/10/2023 16:00:00 - 02/10/2023 23:50:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 35080736

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, BÜYÜKDERE, HALASKARGAZİ, PALAZOĞLU sk bölgelerinde 02/10/2023 10:00:00 - 02/10/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 35080576

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah KALENDER sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2059. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 157., 162., 166., 167., 168., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk / İSMETPAŞA mah 150., 151., 153., 45., GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 35083784

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 10/1., 11., 11/5., 13., 15., 16., 217., 218., 22/2., 22/3., 22/4., 22/5., 22/6., 223., 224., ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 02/10/2023 09:00:00 - 02/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.