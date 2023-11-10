İstanbul'da elektrik kesintisi!. 20 ilçede elektrik kesintisi yapılacak

ARNAVUTKÖY

NO: 35134085



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah GÜLPERİ, KÜLTİGİN, ORHANİYE, SÜKUNET, TERİM, YÜCETEPE sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35134037



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AYASOFYA, AYFER, BALABAN, CONK BAYIRI, CİVANMERT, GÜLDALI, HADIMKÖY-İSTANBUL, MAHMUTPAŞA, MEHMET AKİF ERSOY, OKUTAN, ORG. NURETTİN BARANSEL, İLKBAHAR, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 35133451



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, BASIN, HARMAN, KARA ALİ, KİRAZLI BAHÇE, MEVLANA, MEZARLIK ALTI, OKUL, POYRAZ, SİVİL SAVUNMA YOLU, TEKSOY sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35143432



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35143434



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASKI, PINAR, YAKAR, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35143433



İSTANBUL AVCILAR ilce -FİRUZKÖY mah sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35143435



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 2., 4. sk bölgelerinde 10/11/2023 13:00:00 - 10/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 35143456



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1006., 1008., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1061., 990., 991., 992., 993., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 10/11/2023 08:00:00 - 10/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35143445



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 903., 904., 912., 916., 923., 940., OSMAN GAZİ, ÇARŞI sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 35143762



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah CAMİ 2, KANARYA, MUCİZE, ORKİDE, RÜZGARLI sk bölgelerinde 10/11/2023 10:00:00 - 10/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 35135747



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ÇIRPICI KOŞUYOLU sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35135758



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ADALET, ARALIK BAŞI, BİLDİK, CAMİ, CEMİYET, EVLEK, FİLDAMI, PULLUK, ÇÖREKOTU, ÜMRANİYE sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 10/11/2023 12:00:00 - 10/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35135749



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ, AKSU, İSTANBUL sk bölgelerinde 10/11/2023 12:00:00 - 10/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 35135429



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah AKBAŞ, ESKİ İSTANBUL, ESKİ İSTANBUL YOLU, GÖKÇINAR, GÜLBAĞLAR, KÖPRÜ YOLU sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35143704



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah VEYSEL KARANİ sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 35133829



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah YEŞİLYURT sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35133826



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah YEŞİLYURT, ZAĞANOS PAŞA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35133817



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYASOFYA, CERRAHPAŞA, DİVAN, VEZİRLER, YEŞİLYURT, YUSUF NALKESEN sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35133843



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah ÖNDER sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35133842



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BAHARİYE, DAMLASAKIZ, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35133834



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 100., 108., 116., 14., 37., 80., 82., 84., 86., 88., 90., 92., 94., 96., BAŞKENT, KERVANSARAY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35141853



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ATAKENT, BENGÜ, MİMAR SİNAN, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 35132897



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HALICIOĞLU mah ALT MALTIZ, DERE KARŞISI YANI, MUHİBBAN, TOKAÇ, TUNÇ sk bölgelerinde 10/11/2023 14:00:00 - 10/11/2023 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 35133824



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ATATÜRK, BOĞAZKÖY, HANIMELİ 2, KORDONBOYU, MARMARA, MÜNİR NURETTİN SELÇUK, MÜNİR ÖZKUL, MÜZEYYEN SENAR, ZAMBAK sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35136983



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah SABIR, SARAY, SAYGI 2, SAĞLAM, SEDEF 2, SEVGİ 2, YÜREKLİ sk bölgelerinde 10/11/2023 10:00:00 - 10/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 35136782



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3020., 3022., 3024., 3043., 3045., 3046., 3050., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35143435



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 2., 4. sk bölgelerinde 10/11/2023 13:00:00 - 10/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 35135221



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah ABUHAYAT, AYÇİÇEK, AYŞEGÜL, DOLGUN, DİREK, FUAR, FİLİZ, KIZILTUNÇ, KUDRET, UYSAL, ÇEKİRDEK sk bölgelerinde 10/11/2023 09:30:00 - 10/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 35132379



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, BÜYÜK POSTANE, HEKİM ÇIKMAZI, MUHZIRBAŞI sk / HOCAPAŞA mah ANKARA, HOCAPAŞA, HOCAPAŞA CAMİİ, HOCAPAŞA HAMAMI, MURADİYE, İBN-İ KEMAL sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35135581



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SURURİ mah HACI KÜÇÜK sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35132637



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah BIÇAKÇI ÇEŞMESİ, DEMİRHUN ÇEŞMESİ, FİL YOKUŞU, FİL YOKUŞU ARALIĞI, HAYDAR, HAYDAR YOKUŞU, KASAP CAMİİ, MUSABEY, TEKKE ÇIKMAZI 1., ZEYREK MEHMETPAŞA sk / ZEYREK mah AKTAR YEKTA, AT PAZARI, FAZİLET, FAZİLET ARALIĞI, FAZİLET ÇIKMAZI, FENERCİ HÜSEYİN ÇIKMAZI, FENERLİ, FETİH ŞEHİDİ, GÜLBAHÇE, HACI HASAN, HACI ÖMERPAŞA, HAYDAR, PARMAKLIK, PARMAKLIK ARALIĞI, SADREDDİN YÜKSEL, TURŞUCU HALİL, YENİ AKİL, ZEYREK, ZEYREK MEHMETPAŞA, ÂRİFZADE, ÇIRÇIR, ÇİNİLİ ODALAR, İBADETHANE, İBADETHANE ARKASI, ŞAHUBAN CAMİİ sk bölgelerinde 10/11/2023 10:00:00 - 10/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35132395



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah EBUSSUUD, ERDOĞAN, HÜDAVENDİGAR, MEHMET MURAT, SAFVETİPAŞA, İBN-İ KEMAL sk bölgelerinde 10/11/2023 12:00:00 - 10/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 35143442



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah CUMHURİYET, ECLA, EYÜP, HALİTPAŞA, PEYNİRCİ, TAŞLI sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35135220



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 562., 563., 565., 566., 568/3., 641., 648., 648/1., 649. sk / MERKEZ mah LİSE ARKASI sk bölgelerinde 10/11/2023 09:30:00 - 10/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 35143755



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 35131484



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAHÇEM, BASAMAK, BÜLENT, CANİK, GÜMÜŞ, SULTAN SELİM sk / YAHYA KEMAL mah GÜZELDERE, UÇKU, ŞEKER, ŞENKAL sk / ŞİRİNTEPE mah GÜZELDERE sk bölgelerinde 10/11/2023 09:30:00 - 10/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35131479



İSTANBUL KAĞITHANE ilce -YAHYA KEMAL mah sk bölgelerinde 10/11/2023 09:30:00 - 10/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 35135424



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.EMRE, 1.NARLI, 1.YARIMBURGAZ, 2.ÇİÇEK, 3.ÇİĞDEM, 3.ŞEN, 4.KANARYA, 5.FATİH, 5.KARANFİL, 6.PAPATYA sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35143503



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.HURMA, 1.KIZILAY, 1.ÇİMEN, 1239. ÇIKMAZ, 2.MERİÇ, BÜLENT, DEMİR, DEMİRKAPI, EBRU, EVLİYA ÇELEBİ, KILIÇ, MASLAK ÇEŞME, MEHMET AKİF ERSOY, ORHANGAZİ, TRAKYA, YURTKUR, ÇAYIR sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35137149



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.KOCATEPE, 1313., 2.ERGUVAN, 2.KAZIM KARABEKİR, 3.MENEKŞE, 3.YILDIRIM, 4.GÜL, ARSLAN, AYHAN, BURSA, DUMANGÜR, MUAMMER AKSOY, SAZLI, SEYMEN, TERKOS, TIR GARAJI YOLU, YILDIRAY, ÖZGÜR ÇIKIŞI sk bölgelerinde 10/11/2023 10:00:00 - 10/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 35142273



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ARABAYOLU, KİREÇBURNU CAMİ, KİREÇBURNU ÇİÇEK, YENİBAHAR sk / TARABYA mah ALP ER TUNGA, BOLAT, DEMİRAĞACI ÇIKMAZI, DERE OTU ÇIKMAZI, ERGENE YOKUŞU, ŞALCIKIR, ŞEN DERE sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35133689



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah ŞÖLEN sk / KAZIM KARABEKİR PAŞA mah CUMHURİYET, DEREİÇİ BAĞLAR YOLU, ESER, KOCATAŞ, SEYRAN, ÇOTANAK sk / KOCATAŞ mah BAĞLAR YOLU., CUMHURİYET , ERGİN ÇIKMAZI, KOCATAŞ, SEMİH SANCAR, YAKUT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 10/11/2023 09:30:00 - 10/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35133683



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KOCATAŞ mah ARGUN ÇIKMAZI, DOLUCA, DÜNYA ÇIKMAZI, DİLEK AĞACI, HAZİNE ÇIKMAZI, KILIÇPINAR, MAREŞAL ÇAKMAK, İMECE ÇIKMAZI sk / MERKEZ mah KILIÇPINAR sk bölgelerinde 10/11/2023 09:30:00 - 10/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 35141898



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah CAMİ ŞERİF, DEMİR ALİ ONBAŞI, ERDOĞAN KAPTAN, GÜLBAĞI, GÜLFİDAN, GÜLMERCAN, KABAY, KARASAKAL, KAYGIN, KÖPRÜLÜ, MEŞRUTİYET, MUSTAFA KEMAL, NEFİS, TÜZEL sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35143845



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah SÖĞÜTLÜ DERE sk / SEMİZKUMLAR mah ALTAŞ, AYÇİÇEK, BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL, GÜLÇİÇEK, NARÇİÇEK, TEKİN sk / ÇELTİK mah SAHİLBOYU sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35136993



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 2016., 2515., 2518., 2521., 2530., 2532., 2533., 254., OVAYENİCE sk bölgelerinde 10/11/2023 10:00:00 - 10/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 35135374



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1392/2., 1393/1., 1395., 1395/1., 1395/2., 1396., 1396/1., 1397., 1397/1., 1397/2., 1398., 1398/1., 1398/2., 1399., 1407., 1407/1., 1407/2., ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35135367



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 35135748



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 7., DEMİRCİLER SİTESİ 8., DEMİRCİLER SİTESİ 9. sk bölgelerinde 10/11/2023 09:00:00 - 10/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.