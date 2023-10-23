İstanbul'da elektrik kesintisi! 19 ilçede birden kesilecek!

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada il genelinde bugün farklı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

ARNAVUTKÖY

NO: 35117287



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AYKIZ, MARAŞ, MELODİ, PATİKA, SANAYİ, TARIK, TERSANE, ÇANKAYA, ŞENYİĞİT sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35118717



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAHRİYE, GELİBOLU, TÜRKSOY, ŞÖHRET sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35117291



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 23/10/2023 10:00:00 - 23/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 35117186



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALİ ERDOĞAN, AYHAN, OKUL, PEHLİVAN sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 110. sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35118504



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah MÜMTAZ SEVİNÇ, SEVİNÇ, TİRYAKİ SUYU, ÖNER sk / YEŞİLKENT mah G-848 sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 35117406



İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 23/10/2023 12:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 35114607



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ALPAKLAR, ALTAY 1, BARBAROS 1, COŞKUN, ELVAN 1, GAMZE, HİCAZ, KARATAŞ, KENANBEY, KEREM 1, METİNBEY, NİGAR, PERVİN, TOPLU, YILDIRIM BEYAZIT, ZAFER 2, İSFAHAN, ŞEHİT İHSAN YILDIZ sk / ZAFER mah BALÇIK, BARBAROS 1, HALİLBEY sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35114614



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35114613



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah BARBAROS 1, GAMZE, HİCAZ, KARATAŞ, KAYALAR, KIRIM, MEHTAP 1, NEVAL, NİGAR, PAKTAŞ, PERVİN, YAY, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35114615



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, DEĞİRMENBAHÇE, ORUÇ REİS, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35117318



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AKGÜVERCİN, BİRLİK 2 sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35117325



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HATTAT KAMİL, KOMİK HASANEFENDİ, UDİ NEVREZ, İSKENDER FAHRETTİN sk bölgelerinde 23/10/2023 10:00:00 - 23/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 35118862



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah AKSUN ÇIKMAZI, CAMİ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah ADAKALE, BUDAK, ECELER, KONAKLI, MAHİRLER, OTLUKBELİ, ÜLKEM sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35118942



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 10., DEMİRCİLER SİTESİ 9. sk / ÇIRPICI mah 1. TAŞOCAĞI, 2. TAŞOCAĞI, 3. TAŞOCAĞI (G/5), SEYİTNİZAM, ÇINAR 10, ÇINAR 9, ŞEHİT YILDIRAY MENTEŞE sk bölgelerinde 23/10/2023 10:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35119171



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah HULUSİ DEMİRELLİ, RIFKI IŞIK, SAMİ AYANOĞLU, YAKUP ŞEVKİ, ŞEHİT ER RIDVAN MERT sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 23/10/2023 11:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35119064



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah GERMEYAN, KIR, KIRSERDAR, KONAKLI, MAHİRLER, OTLUKBELİ, SAÇI, ÜLKEM sk bölgelerinde 23/10/2023 12:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 35118484



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ŞAHİNTEPE mah sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 35118365



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah KİRAZLI YAYLA, MAGOSA, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 23/10/2023 10:00:00 - 23/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35118370



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİYA İZZETBEGOVİÇ, GÜNAYDIN, MİLLET, UĞUR, YAKUT, YAPRAK sk bölgelerinde 23/10/2023 10:00:00 - 23/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35118372



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU, GÜMÜŞYOLU, YENİYOL sk / MURATPAŞA mah 101., 102., 103., 104., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖPRÜLÜ sk // ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 2. sk bölgelerinde 23/10/2023 11:00:00 - 23/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35118380



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah CEYHAN sk bölgelerinde 23/10/2023 12:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35118391



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah EMİN EFENDİ, HUZUR, MALTEPE, NUMUNEBAĞI, OĞUZHAN, İBRAHİMAĞA, ŞİRİN sk bölgelerinde 23/10/2023 12:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 35116917



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-YILDIZ mah MESCİD, SADIKOĞLU, ÇIRAĞAN, ÇİTLENBİK sk bölgelerinde 23/10/2023 10:00:00 - 23/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 35118505



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah BEYAZLALE, CENK, DAĞÇİÇEĞİ, DOKTORLAR, HÜR, II. BEYAZIT, KADER, KUMRAL, KÖŞK, MARMARA, MAVİ AKDENİZ, SUNA PEKUYSAL, SÜLEYMAN GAZİ, ÇAVDAR, ŞANLI sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35117188



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU mah sk bölgelerinde 23/10/2023 13:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 35118871



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah BOZBEYLİ, DİNAR, GÜNEYGİRİŞİ, HAYRABOLU, HÜRRİYET, KEÇECİZADE, KOLON ÇIKMAZI, KURTULUŞ, VAHA sk bölgelerinde 23/10/2023 10:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35118763



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah BAHARATLI, BİLİR, DEMİRHİSAR, ERBATUR, HAYRABOLU, ŞEHİT ER MEHMET ALİ GÜMÜŞ sk bölgelerinde 23/10/2023 10:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 35116895



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3081., 3083., 3118. sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 35118697



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, MEŞE sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35118225



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.EBRU, 1.GÜR, 2.ENGİN, 2.FİDAN, DAR YOKUŞU, GÜZELCE, GÜZELYAYLA, HAŞMET, KADER, KEKİK, NURDAN, SEYHAN, TARKAN, TOLGA, TUNA, TUNCA, ULUDAĞ, YASEMİN, ÖMÜR sk / ESENTEPE mah SİLAHTARAĞA sk / ÇIRÇIR mah AYLİN, BAKARLAR, DORUK, ERTEKİN, GÜNGÖREN, KAYAK, ULUDAĞ, ZEYTİN, ÇİTLEMBİK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEDİR sk bölgelerinde 23/10/2023 09:30:00 - 23/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35118672



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah DEĞİRMEN, OTAKÇILAR, TÜFEKÇİ sk bölgelerinde 23/10/2023 22:00:00 - 23/10/2023 23:59:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 35115818



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk / MEVLANAKAPI mah BARUTÇU, GAYE, GÜHERCİLER, KARABAŞ AKARCASI, KERESTECİ VELİ, NİŞASTAHANE, PEYK DEDE, TİRYAKÇI, YAYLA, ÇARIKHANE, ÇORLULU ALİPAŞA sk / SEYYİD ÖMER mah EVLİYA ATA, KARAGÖZ TEKKESİ, KERESTECİ VELİ, YAYLA, ÇARIKHANE sk / ŞEHREMİNİ mah KERESTECİ VELİ, YAYLA sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35115823



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah AKSARIKLI, DARÜŞŞAFAKA, ESKİ ŞİFAHANE, FATİH TÜRBESİ, KESERCİLER, MANİSALI FIRIN, MIHÇILAR, MİSVAK, TESTERECİLER, TETİMMELER sk / ZEYREK mah DERS VEKİLİ, HATTAT NAFİZ, TETİMMELER, YESARİZADE, İHTİYATLI sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35117042



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah KURULTAY, ZEYNEP KAMİL sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35118266



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah ARAP KUYUSU, ARAP KUYUSU ÇIKMAZI, HACI HASANAĞA MEKTEBİ, HACI HÜSEYİN CAMİİ, NARLIKAPI, NARLIKAPI ÇIKMAZI sk / YEDİKULE mah ALİ EFENDİ, KENNEDY sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35115568



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah BÜYÜK REŞİTPAŞA, ZEYNEP KAMİL sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35115824



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah AKSARIKLI, DARÜŞŞAFAKA, ESKİ ŞİFAHANE, FATİH TÜRBESİ, HALİÇ, KESERCİLER, MANİSALI FIRIN, MIHÇILAR, MİSVAK, TESTERECİLER, TETİMMELER, YEŞİL SARIKLI sk / ZEYREK mah DERS VEKİLİ, HATTAT NAFİZ, HATTAT İZZET, KADI ÇEŞMESİ, TETİMMELER, YESARİZADE, İHTİYATLI sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 35118333



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BALKIR, BARLAS, BAYKARA, BAŞKENT, BEREKET, BUKET, DOĞAN, DİCLE, GÜNDOĞAR, KAMER, KONAK, KUTLU, LALE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, REZAKİ, TOPAÇ, URAL, UYGUR, UĞUR, UĞURLU, YALÇIN, YAPRAK, YARIŞÇI, YAVUZ SELİM, ÇAKIR, ÇAYIRLI, ÇEKEL, ŞEHİT ERDAL ÇINAR, ŞEHİT TARIK ALTINBAŞ sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35117331



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah ALAYBEY, KASIM sk bölgelerinde 23/10/2023 10:00:00 - 23/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 35117177



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah BAYIR, BERGAMA, GÜRDAL, KARAŞAHİN, NANE, PAŞAZADE, SELİM, ŞEREFE sk bölgelerinde 23/10/2023 10:00:00 - 23/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 35101999



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.FUNDA, 1.HANIMELİ, 1.SARIÇAM, 1.UĞUR, 1.ŞEKER, 1405. ÇIKMAZ, 2.MUTLU, 3.CAMİ, ALAÇAM, AYVAZ ÇEŞME, DİNÇ, KÖMÜRCÜ YOLU, ORDU, SİTE, TRAFO, YARIMBURGAZ sk bölgelerinde 23/10/2023 12:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35101991



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.PLEVNE, 1.UĞUR, 1.ÇİÇEK, 1405. ÇIKMAZ, 2.GELİNCİK, 2.MUTLU, 3.CAMİ, 3.DERE, HASANPAŞA, KUMRU, MİLLET, ORDU, TRAFO, ŞİRİN sk bölgelerinde 23/10/2023 12:00:00 - 23/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 35118290



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah KISMET AĞACI, ÇAMLIBEL sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35118285



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah AKŞEMSETTİN, EZEL, FENER ÇİÇEĞİ , KIRAÇ, SALKIM, SÖNMEZ, TÜNEL, İNCİ sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35118293



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah AKYOL, ASIR, BAHADIR, DIŞBUDAK, KARAYEMİŞ, KISMET AĞACI, SAMYELİ, SEDİR, YOSUN, ÇAMLIBEL, İNCİ, İNCİR sk / USKUMRUKÖY mah ARIKÖY DİŞBUDAK sk bölgelerinde 23/10/2023 09:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.