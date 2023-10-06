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İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu: 2 kişi tutuklandı

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İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu: 2 kişi tutuklandı
İstanbul'da kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul'da kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin vatandaşları arayarak "Hesabınızda şüpheli işlemler var." diyerek banka hesaplarında bulunan mevduatların üçüncü kişilerin hesaplarına aktarılmasını sağladığını tespit etti.

Bu yöntemle 3 kişinin 300 bin lira zarara uğradığını belirleyen ekipler, adres ve kimliklerini tespit ettiği 3 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

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