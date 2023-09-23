İstanbul'da Dolandırıcılık Dehşeti: Avukatlar ve Kargocular Arasındaki 59 Milyonluk Şebeke Çöktü!

İstanbul, Antalya, İzmir ve Denizli gibi dört farklı şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, icra takibi yalanları ve kargo tuzağı kurularak halkı mağdur eden bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Şebeke üyelerinin 59 milyon liralık mal varlığı inceleme altına alındı.

Ayrıntılı Operasyon ve Şüpheli Avukatlar

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen operasyonlarda, 5 avukat da dahil olmak üzere 48 kişi gözaltına alındı. Şebeke üyelerinin toplam 59 milyon lira değerindeki mal varlığı, 7 lüks otomobil, 7 konut, 2 iş yeri ve 41 banka hesabını içermekte. Bu varlıkların nasıl elde edildiği konusunda soruşturmalar devam ediyor.

Ele Geçirilen Paralar ve İlgili Kargocular

Adreslerde yapılan aramalar neticesinde, 280 bin Türk Lirası, 16 bin dolar ve 1500 euro ele geçirildi. İşin ilginç yanı, kargocuların da bu dolandırıcılık çetesinin bir parçası olmaları. Müşterilere kasıtlı olarak kalitesiz ürünler gönderilerek iade süreci başlatılıyor ve böylece sahte icra takibi için zemin hazırlanıyor.

Dolandırıcılık Yöntemleri ve Mağdur Vatandaşlar

Şebeke, öncelikle vatandaşları sahte alışveriş sitelerine yönlendiriyor. Vatandaşın kişisel bilgileri toplandıktan sonra, sahte kargo ve icra takibi ile tehdit ediliyor. İcra sürecinin başlatıldığı ve büyük miktarda para ödemesi gerektiği belirtilerek, küçük meblağlarda ödeme yapmaları isteniyor. Telefonda ikna olmayan vatandaşlar ise şebeke üyesi avukatlar tarafından manipüle ediliyor.

Avukat Hesapları ve Örgüt Lideri

Avukat Muzaffer Y.'ye ait olan ve yüzlerce şikayetle karşılaşan bir hukuk bürosu, vatandaşları yanıltmak için kullanılıyordu. Gönderilen paralar farklı paravan şirketler aracılığıyla örgüt liderine aktarılıyordu.

Paravan Şirketler ve Ödüller

Çetenin vatandaşları tuzağına düşürebilmek için çok sayıda paravan şirket kurduğu ve bunlardan birinin sahibinin zaten cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Şaşırtıcı bir şekilde, bu şirketlerden biri "Yılın En İyi Tekstil İhracat Firması" ödülü bile almış.