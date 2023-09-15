İstanbul'da denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Yeniköy'de 12 Eylül'de denize daldıktan sonra kaybolan İsa K'nin (31) bulunması için sahil güvenlik arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürerken Yeniköy açıklarında denizde ceset olduğunu fark eden balıkçılar, polise haber verdi. İstanbul Sarıyer'de dalış yapmak için girdiği denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.