İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Operasyon: Yabancı Uyruklu Şüpheliler Gözaltında

İstanbul, Türkiye'nin kalbinde gerçekleşen bir terör örgütü DEAŞ operasyonuna ev sahipliği yaptı. Bu operasyonda, kentin farklı noktalarında faaliyet gösteren yabancı uyruklu şüpheliler hedef alındı.

Operasyonun Detayları

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terörle mücadele ekipleri koordinesinde gerçekleştirilen bu operasyon, DEAŞ terör örgütüne yönelikti. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda "yabancı terörist savaşçı" olarak nitelendirilen bu şüphelilere yönelik harekete geçildi.

Gözaltına Alınanlar

Bu operasyon kapsamında, önceden belirlenen 10 farklı adreste eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda, 7 yabancı uyruklu şüpheli başarıyla gözaltına alındı ve emniyet teşkilatına teslim edildi.

Düzensiz Göçmen Yakalama

Operasyon sırasında, sadece DEAŞ şüphelileri değil, aynı zamanda yasa dışı yollarla ülkemizde bulunan 12 düzensiz göçmen de yakalandı. Bu göçmenlerin, hangi ülkelerden geldiği ve amacının ne olduğu konusunda detaylı araştırmalar başlatıldı.