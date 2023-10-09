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İstanbul’da Çocuklarla Gezmenin Püf Noktaları: En İyi Mekanlar Nerede?

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İstanbul’da Çocuklarla Gezmenin Püf Noktaları: En İyi Mekanlar Nerede?
İstanbul, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla bilinse de aynı zamanda çocukların da göz alıcı deneyimler yaşayabileceği benzersiz mekanlara ev sahipliği yapmaktadır. Bu muhteşem şehir, küçük gezginler için birçok sürprizle doludur. İstanbul'da çocuklarınızla birlikte ziyaret edebileceğiniz, hem eğlenceli hem de öğretici mekanları keşfetmeye ne dersiniz?
İstanbul’da Çocuklarla Gezmenin Püf Noktaları: En İyi Mekanlar Nerede? 1 18

Topkapı Sarayı Müzesi

Topkapı Sarayı, Osmanlı Sultanlarının ikametgâhı, devletin yönetim ve eğitim merkezidir. İstanbul fatihi Sultan II. Mehmed tarafından 1460-1478 tarihleri arasında yaptırılmış olan ve zaman içerisinde bazı ilavelerin yapıldığı sarayda, Osmanlı padişahları ve Saray halkı 19'uncu yüzyıl ortalarına kadar ikamet etmiştir. Topkapı Sarayı, Osmanlı monarşisi 1922’de kaldırıldıktan sonra, 3 Nisan 1924’te Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle müzeye dönüştürülmüştür.

İstanbul’da Çocuklarla Gezmenin Püf Noktaları: En İyi Mekanlar Nerede? 2 28

Barış Manço Müzesi

Kadıköy denilince Moda, Moda denilince Barış Manço gelir akla. Kadıköy Belediyesi “Bir insan en son ne zaman bahsedilmekten vazgeçilirse, o zaman ölmüş sayılır.” diyen Barış Manço’nun yaşadığı, eserlerini ürettiği evi yenileyerek bir müze-ev haline dönüştürdü. Öncelikle eşi Lale Manço, oğulları Doğukan Hazar ve Batıkan Zorbey ile birlikte Barış Manço denince akla gelebilecek birçok detay biraraya getirildi. 9 Haziran 2010’da açılışı yapılan ev ile müzisyenin sanatçı kimliğinin yanı sıra farklı özelliklerini de yansıtan bir mekân oluşturuldu.

Dönemin Kadıköy Belediye Başkanı Av.Selami Öztürk önderliğinde kurulan ev, Sunay Akın'ın 09 Haziran 2010 tarihine kadar danışmanlığında, Ayhan Doğan tarafından müzik aleti şeklinde vitrinler, domates - biber - patlıcan ve arkadaşım eşek heykelleri, duvarlara Barış Manço şarkı notaları yaptırıldı.

İstanbul’da Çocuklarla Gezmenin Püf Noktaları: En İyi Mekanlar Nerede? 3 38

Madame Tussauds Müzesi

Madame Tussauds İstanbul, İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde yer alan Grand Pera alışveriş merkezinde bulunan balmumu müzesi ve turistik eğlence merkezidir. Heykeltıraş Marie Tussaud tarafından kurulmuş Madam Tussauds balmumu heykel müzelerinin yirmi birincisidir. Madame Tussauds, Merlin Entertainments'a tarafından işletilmektedir.

İstanbul’da Çocuklarla Gezmenin Püf Noktaları: En İyi Mekanlar Nerede? 4 48

İstanbul Oyuncak Müzesi: Çocukluğun Sihirli Dünyası

Türkiye'nin ilk oyuncak müzesi olan İstanbul Oyuncak Müzesi, geçmişten günümüze oyuncakların sihirli dünyasını ziyaretçilere sunuyor. Çocuklarınız, burada farklı dönemlere ait oyuncakları keşfederken nostaljik bir yolculuğa çıkabilirler.

Ünlü şair/yazar Sunay Akın’ın 20 yılda toplamda 40’tan fazla ülkeden toplamış olduğu oyuncaklar Göztepe’deki İstanbul Oyuncak Müzesi’nde sergileniyor. 1700’lü yıllardan günümüze kadar olan oyuncak modellerinin sergilendiği müze sadece çocukları etkilemekle kalmıyor; her yaştan insanı nostaljik duygularla sarıyor.

İstanbul’da Çocuklarla Gezmenin Püf Noktaları: En İyi Mekanlar Nerede? 5 58

Vialand Tema Parkı: Adrenalini Yüksek Eğlence

İstanbul'un en popüler tema parklarından biri olan Vialand, hem büyükler hem de çocuklar için eğlenceli aktivitelerle doludur. Hız treninden su kaydırağına kadar birçok eğlenceli aktiviteye katılarak unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz.

"Bünyesinde bulundurduğu AVM ve Tema Park bütünleşik konseptiyle dünyada bir ilki gerçekleştiren Türkiye'nin entegre perakende dünyası: VIALAND. Ziyaretçilerini görkemli masalsı şatosu ile karşılayan VIALAND Tema Park’ta, 3 saniyede 110 kilometre hıza çıkan, dünyanın en iyi 4. Roller Coaster’ı “Nefeskesen, 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan “Adalet Kulesi”, King Kong, Viking gibi heyecan dolu eğlence üniteleri ile misafirlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor."

İstanbul’da Çocuklarla Gezmenin Püf Noktaları: En İyi Mekanlar Nerede? 6 68

Miniatürk: Küçük Türkiye'yi Keşfedin

Miniatürk, İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini minyatür versiyonlarla sunan eşsiz bir parktır. Çocuklar burada Türkiye'nin dört bir yanından gelen önemli yapıları yakından görebilir ve hakkında bilgi edinebilirler.

Antik Çağdan Roma’ya ve Bizans’a, Selçuklu’ya Osmanlı’ya değin, bu topraklarda hüküm sürmüş ve iz bırakmış her medeniyetin kültürlerinden günümüze kalan zengin mimari mirası bir araya getiren Miniatürk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından 2 Mayıs 2003 tarihinde tamamlanarak ziyarete açıldı.

‘Büyük Ülkenin Küçük Bir Modeli’ sloganıyla yola çıkan Miniatürk, Türkiye’nin vitrini oldu.

Miniatürk’te, binlerce tarihi eser arasından, bilinirliğine, dönemini temsil yeteneğine göre Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından seçilen 60 eser İstanbul’dan, 64 eser Anadolu’dan ve 13 eser bugün Türkiye sınırları dışında kalan Osmanlı coğrafyasından olmak üzere 137 mimari eserin, 1/25 oranına küçültülmüş minyatür modellerine yer verildi.

Miniatürk, Türkiye ve Türk kültürü ile sınırlanmayan, Anadolu’yu Anadolu yapan tüm değerlerle birlikte, yakın coğrafyadaki bütün bir yaşanmışlığın izlerini taşıyor. Altın Boynuz’a 3 bin yıl öncesine dek uzanarak, barış ve hoşgörünün, adaletin hüküm sürdüğü uygarlıkların bıraktığı izler bu parkta bir araya getiriliyor.

Bir yanda kervansaraylar, külliyeler, medreseler, köprüler, garlar, iskeleler, kaleler, surlar, türbeler, camiler, kiliseler, sinagoglar, saraylar, yalılar, dikilitaşlar, anıtlar, heykeller diğer yanda Pamukkale’den Peri Bacaları’na dünyada eşi olmayan doğal oluşumlar, uzman bir ekip tarafından, titiz bir çalışmayla seçildi.

Alanda ayrıca, Anadolu’da inşa edilen ve bugün yerinde olmayan, dünyanın antik çağdaki yedi harikası arasında sayılan Artemis Tapınağı ve Halikarnas Mozolesi de sergilenmekte.

İstanbul’da Çocuklarla Gezmenin Püf Noktaları: En İyi Mekanlar Nerede? 7 78

İstanbul Akvaryum: Denizaltı Dünyasının Gizemleri

İstanbul Akvaryum, denizaltı dünyasının büyülü atmosferini çocuklarınıza sunan bir diğer önemli duraktır. Farklı deniz ekosistemlerini ve deniz canlılarını yakından görebilir, deniz biyolojisi hakkında öğrenim fırsatı bulabilirsiniz.

İstanbul Akvaryum’da 17 farklı tematik alan, Amazon yağmur ormanı konsepti, 17.000’den fazla kara/deniz canlısı, çeşitli aktiviteler (canlıların beslenmesi vb.) yer alıyor.

İstanbul’da Çocuklarla Gezmenin Püf Noktaları: En İyi Mekanlar Nerede? 8 88

Panorama 1453 Tarih Müzesi

2009’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrimize kazandırılan Panorama 1453 Tarih Müzesi, ‘dünyanın ilk tam panoramik müzesi’ olma unvanını taşıyor. İstanbul’un en gözde mekânları arasında yer alan müze, İstanbul’un fethini ziyaretçilerine yeniden yaşatıyor.

29 Mayıs 1453 sabahı; 2009 yılından bu yana tarihte uzun bir yolculuğa çıkmak isteyenler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Topkapı Kültür Parkı’nda, fethin rüyasının görüldüğü bu alanda ölümsüzleştiriliyor.

31 Ocak 2009 tarihinde açılışı gerçekleşen Panorama 1453 Tarih Müzesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrimize kazandırılmıştır. Kuşatmanın geçtiği Topkapı - Edirnekapı surlarının karşısında bulunmasıyla da İstanbul’un tarihe açılan kapısı olan Panorama 1453 Tarih Müzesi, Kültür AŞ tarafından işletilmektedir.