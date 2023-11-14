İstanbul'da büyük kesinti ! İSKİ duyurdu: O ilçelerde sular yok!
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı. Üstelik akşam 21.00 'a kadar gerçekleşecek kesintide o ilçelerde yaşayanlar mağdur olacak...
İLÇE: BÜYÜKÇEKMECE
ETKİLENEN MAHALLELER: AHMEDİYE MAH., BAHÇELİEVLER MAH, CELALİYE MAH, EKİNOBA MAH, GÜZELCE MAH, HÜRRİYET MAH., KAMİLOBA MAH, KUMBURGAZ MAH, MURAT ÇEŞME MAH., MİMAROBA MAH, SİNANOBA MAH, TÜRKOBA MAH., ULUS MAH., YENİMAHALLE
AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ: 14/11/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 14/11/2023 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: ÇATALCA
ETKİLENEN MAHALLELER: ELBASAN MAH, FERHATPAŞA MAH, KALEİÇİ MAH., MURATBEY MERKEZ MAH., OVAYENİCE MAH., ÇAKIL MAH.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ: 14/11/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 14/11/2023 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: MALTEPE
ETKİLENEN MAHALLELER: GÜLENSU MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 14/11/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 14/11/2023 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: SİLİVRİ
ETKİLENEN MAHALLELER: ALİBEY MAH, CUMHURİYET MAH, FATİH MAH, KAVAKLI HÜRRİYET MAH, KAVAKLI İSTİKLAL MAH, ORTAKÖY MAH, SELİMPAŞA MAH, SEMİZKUMLAR MAH, YENİ MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ: 14/11/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 14/11/2023 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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