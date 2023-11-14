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İstanbul'da büyük kesinti ! İSKİ duyurdu: O ilçelerde sular yok!

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İstanbul'da büyük kesinti ! İSKİ duyurdu: O ilçelerde sular yok!
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı. Üstelik akşam 21.00 'a kadar gerçekleşecek kesintide o ilçelerde yaşayanlar mağdur olacak...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı. Üstelik akşam 21.00 'a kadar gerçekleşecek kesintide o ilçelerde yaşayanlar mağdur olacak...

İLÇE: BÜYÜKÇEKMECE

ETKİLENEN MAHALLELER: AHMEDİYE MAH., BAHÇELİEVLER MAH, CELALİYE MAH, EKİNOBA MAH, GÜZELCE MAH, HÜRRİYET MAH., KAMİLOBA MAH, KUMBURGAZ MAH, MURAT ÇEŞME MAH., MİMAROBA MAH, SİNANOBA MAH, TÜRKOBA MAH., ULUS MAH., YENİMAHALLE

AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

BAŞLAMA TARİHİ: 14/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 14/11/2023 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: ÇATALCA

ETKİLENEN MAHALLELER: ELBASAN MAH, FERHATPAŞA MAH, KALEİÇİ MAH., MURATBEY MERKEZ MAH., OVAYENİCE MAH., ÇAKIL MAH.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

BAŞLAMA TARİHİ: 14/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 14/11/2023 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: MALTEPE

ETKİLENEN MAHALLELER: GÜLENSU MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 14/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 14/11/2023 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: SİLİVRİ

ETKİLENEN MAHALLELER: ALİBEY MAH, CUMHURİYET MAH, FATİH MAH, KAVAKLI HÜRRİYET MAH, KAVAKLI İSTİKLAL MAH, ORTAKÖY MAH, SELİMPAŞA MAH, SEMİZKUMLAR MAH, YENİ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

BAŞLAMA TARİHİ: 14/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 14/11/2023 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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