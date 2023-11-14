İstanbul'da büyük kesinti ! İSKİ duyurdu: O ilçelerde sular yok!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı. Üstelik akşam 21.00 'a kadar gerçekleşecek kesintide o ilçelerde yaşayanlar mağdur olacak...