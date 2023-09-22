İstanbul'da Bu İlçelerde Yaşayanlar Dikkat! Sular Kesilecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'un Beykoz, Beşiktaş, Silivri ve Şile ilçelerinde bazı mahallelerde su kesintisi yapılacağını resmi bir duyuru ile bildirdi. Kesintiye dair tüm detaylar aşağıda yer almaktadır.

Beykoz, Beşiktaş, Silivri ve Şile'de Hangi Mahalleler Etkilenecek?

İSKİ tarafından açıklanan planlı su kesintisi programı, 22 Eylül tarihinde Beykoz, Beşiktaş, Silivri ve Şile ilçelerinin belirli mahallelerini etkileyecek. Kesintiden dolayı bu mahallelerde su temini mümkün olmayacak. İlgili vatandaşlar, İSKİ'nin su kesintisi programını dikkatle gözden geçiriyorlar.

Su Kesintisi Saat Kaça Kadar Sürecek?

Özellikle Beşiktaş ilçesinde yaşanacak olan su kesintisi, saat 20.00'ye kadar devam edecek. Diğer ilçelerde kesinti süresi ve başlangıç saatleri hakkında detaylı bilgi, İSKİ'nin resmi web sitesinden alınabilir.

Su Kesintisinden Etkilenen Vatandaşlar Ne Yapmalı?

Kesintiden etkilenen mahallelerde yaşayan vatandaşlar, kesinti saatlerini dikkate alarak önlem almalıdır. Su kesintisine dair tüm güncel bilgiler, İSKİ'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulmaktadır.

Peki, Sular Ne Zaman Gelecek?

22 Eylül tarihinde yapılacak olan su kesintisi sonrasında, İSKİ tarafından suların ne zaman verileceği hakkında güncel bilgiler verilecektir. Vatandaşlar, bu konu hakkında İSKİ'nin resmi web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.

İSKİ'nin İstanbul'un belirli ilçelerinde planladığı su kesintisi, vatandaşların günlük yaşantısını etkileyebilir. Bu yüzden, kesinti saatlerini ve etkilenecek mahalleleri önceden öğrenmek, olası mağduriyetleri en aza indirecektir. İSKİ'nin resmi web sitesi ve sosyal medya kanalları, en güncel ve doğru bilgilere ulaşabileceğiniz platformlardır.

Etkilenecek mahalleler ve su kesintisi saatleri hakkında en güncel bilgiler için İSKİ'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.