İstanbul'da Bu İlçelerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak! İşte İlçe İlçe Kesinti Olacak Yerler..

Elektrik kesintileri, günlük yaşamın aksamaması için büyük bir önem arz ederken, planlı kesintilerin duyurulması da vatandaşların hazırlıklı olmasını sağlar. İstanbul'da yaşayanlar için önemli bir bilgilendirme: 20 Eylül 2023 Çarşamba günü, bazı İstanbul ilçelerinde planlı elektrik kesintileri gerçekleşecek. İşte kesinti yaşanacak ilçeler ve ayrıntılar:

1. Arnavutköy İlçesi:

Kesinti Bölgeleri: MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ECENUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİLYOS, GÜLSEMA, MOR KARANFİL sokakları.

Kesinti Süresi: 20 Eylül 2023, 09:00 - 17:00 saatleri arasında.

Kesinti Sebebi: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı.

2. Avcılar İlçesi:

Kesinti Bölgeleri: YEŞİLKENT MAHALLESİ, G-654-G-659-G-628-G-803 bölgeleri.

Kesinti Süresi: 20 Eylül 2023, 09:00 - 17:00 saatleri arasında.

Kesinti Sebebi: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı.

3. Bahçelievler İlçesi:

Kesinti Bölgeleri: MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, BURHANBEY, HALİL ÇAVUŞ, ORUÇ REİS, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK, REMZİ ÖZKAYA sokakları.

Kesinti Süresi: 20 Eylül 2023, 09:00 - 15:00 saatleri arasında.

Kesinti Sebebi: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım.

4. Diğer İlçeler:

İstanbul'un diğer ilçeleri olan Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Kağıthane gibi bölgelerde de planlı kesintiler gerçekleşecek. Bu kesintiler, bakım çalışmaları ve güvenlik önlemleri kapsamında yapılacaktır.

Elektrik kesintileri, enerji dağıtım şirketleri tarafından belirli aralıklarla gerçekleştirilir ve genellikle altyapı çalışmaları, hat bakımları veya güncellemeleri sırasında olur. Bu kesintiler, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve enerji ağının güvenliğini sürdürmek amacıyla yapılır.

Kesinti süresince elektriğe ihtiyaç duyan vatandaşların, kesinti tarihlerini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almaları önemlidir. Özellikle medikal cihazları kullananların, kesinti sırasında güvenli bir şekilde kullanımını sürdürebilmeleri için tedbir almaları önerilir.

Elektrik kesintisi sorgulama işlemi için BEDAŞ'ın resmi internet sitesi veya müşteri hizmetleri hattı kullanılabilir. Kesinti tarihlerini önceden öğrenmek, vatandaşların planlarını buna göre yapmalarına yardımcı olur.

Sonuç olarak, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, 20 Eylül 2023 tarihinde belirtilen ilçelerdeki elektrik kesintilerini göz önünde bulundurarak gerekli tedbirleri almalıdır. Kesintilerin belirtilen saatler arasında gerçekleşeceği unutulmamalıdır.