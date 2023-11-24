İstanbul'da Beklenen Büyük Soğuk Hava Dalgası: Hafta Sonu İçin Dikkat! Bu Hafta Sonu İstanbul'a Kar Sürprizi!

İstanbul, hafta sonu için soğuk ve yağmur dolu bir hava dalgasına hazırlanıyor. Fırtınaların etkisiyle sıcaklıkların 4 ila 8 derece aralığına düşmesi bekleniyor. Özellikle şehrin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi muhtemel.

Soğuk Hava Dalgası ve Fırtına Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, hafta sonu boyunca soğuk ve yağışlı hava şehirde etkili olacak. Cumartesi günü saatte 40-60 kilometre hızla esecek fırtınanın, Pazar günü saatte 80-100 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu şiddetli rüzgarlar, ani sıcaklık düşüşlerine ve kuvvetli sağanak yağışlara yol açacak.

Karla Karışık Yağışların Etkileri

Yağışların, şehrin daha yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar olarak kendini göstermesi bekleniyor. İBB ekipleri, olası kötü hava koşullarına ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı durumda. Ayrıca, İstanbul halkına da bu tür aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları öneriliyor.

Önlemler ve Tavsiyeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı şehir genelinde önlemler alıyor. İstanbulluların, olası su baskınlarına ve rüzgarın neden olabileceği aksaklıklara karşı uyanık olmaları gerekiyor. Özellikle trafikte ve açık alanlarda dikkatli olmaları önem taşıyor.

Bu hava koşullarının, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için ekstra risk oluşturduğunu hatırlatmak isteriz. Soğuk hava ve yağışın etkisini en az indirmek için gerekli önlemlerin alınması, sağlık ve güvenlik açısından büyük önem taşımaktadır.