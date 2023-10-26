İstanbul'da barajlardaki su seviyesi yüzde 20'nin altına düştü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 20 Ekim'de yüzde 21,12 olan barajlardaki doluluk, bugün itibarıyla yüzde 19,89'e kadar geriledi.Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 172 milyon 76 bin metreküp seviyesinde kaldı.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 22,52, Terkos'ta yüzde 9,43, Sazlıdere'de yüzde 4,94, Alibey'de yüzde 21,73, Büyükçekmece'de yüzde 3,97, Ömerli'de yüzde 42,61, Darlık'ta yüzde 31,18, Elmalı'da yüzde 15,98, Pabuçdere'de yüzde 3,25 ve Kazandere'de yüzde 6,32 olarak ölçüldü.

Barajlar dışında kente su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2023'te 614 milyon metreküp su alındı.

Son 16 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre 26 Ekim tarihli baraj doluluk oranları 2008'de yüzde 23,19, 2009'da yüzde 81,17, 2010'da yüzde 63,93, 2011'de yüzde 60,69, 2012'de yüzde 49,50, 2013'te yüzde 45,09, 2014'te yüzde 24,32, 2015'te yüzde 69,62, 2016'da yüzde 39,25, 2017'de yüzde 55,37, 2018'de yüzde 51,67, 2019'da yüzde 43,02, 2020'de yüzde 30,89, 2021'de yüzde 46,26, 2022'de yüzde 42,21 iken bugünkü oran yüzde ise 19,89 ölçüldü.

Bu veri, son 16 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti.