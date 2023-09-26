İstanbul'da Aidat Şoku: Oranlar %170'e Ulaştı! Yeni Düzenlemeler Ne Getirecek?

Son dönemlerin en çok konuşulan konularından biri olan konut aidatlarındaki yüksek artış, kamuoyunu ciddi şekilde rahatsız ediyor. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde aidat oranlarında ciddi bir yükselme yaşandı. Bunun üzerine kamu ve özel sektör temsilcileri bir araya gelerek çözüm yolları araştırmaya başladılar.

Yeni Düzenlemelerin Detayları

Bu artışa karşı alınacak önlemleri belirlemek amacıyla düzenlenen çalıştayda çeşitli kararlar alındı. Bu kararlar arasında, site yöneticileri için sertifika zorunluluğu ve adli sicil kontrolünün getirilmesi de yer alıyor. Ayrıca, sitelerin gelir-gider dengesinin kamu otoriteleri tarafından düzenli bir şekilde denetlenmesi planlanıyor.

Sektör Derneklerinin Ortak Çalışması

Konu hakkında şikayetlerin artması üzerine TRKTYD, TRFMA ve TYTFED gibi sektör dernekleri bir araya gelerek bu sorunun üstesinden gelmek için ortak bir çalışma başlattılar. Bu derneklerin yanı sıra, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi ilgili bakanlıkların yetkilileri de çalıştayda yer aldı.

Fahiş Aidatlar İçin Önlemler

Çalıştay sonucunda site yönetim şirketlerine yönelik yeni düzenlemeler yapılması kararlaştırıldı. Yöneticilere eğitim ve sınav şartı getirilmesi, site yönetim planlarının profesyonel firmalar tarafından hazırlanması ve yöneticilere e-tapu üzerinden kayıtlara erişim imkanı tanınması gibi önlemler alındı.

Ankara'da Yapılacak Düzenlemeler

TRKTYD Genel Başkanı Suat Sandalcı, Kasım ayında Ankara'da bir toplantı daha yapılacağını ve bu toplantıda alınan kararların son şeklinin belirleneceğini duyurdu. Sandalcı, sektörün devlet otoritesi altına alındığını ve devlet tarafından denetleneceğini ifade etti.

Tesis Yönetimi Şirketleri ve Sektör Büyüklüğü

Ülkemizde faaliyet gösteren yaklaşık 3.800 tesis yönetim şirketi bulunmaktadır. Bu şirketler, toplamda 5 milyon bağımsız birimi yönetiyor. Suat Sandalcı, sektörün büyüklüğünün 15 milyar dolara ulaştığını ve 2 milyon kişiye istihdam sağladığını belirtti.

İstanbul'da Aidat Oranları Nasıl Değişti?

EVA Gayrimenkul Değerleme tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada, İstanbul'daki konut aidatlarının son bir yılda %40 ile %154 arasında bir artış gösterdiği belirlendi. Bu artış oranı Ocak 2022'den bu yana %170'e ulaştı. İstanbul'da ortalama bir 100 metrekare konutta aidat tutarları, en yüksek 2.900 TL ve en düşük 575 TL olarak saptandı.