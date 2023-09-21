İstanbul’da Afrika Kültürünün Yeni Adresi: Egzotik Afrika Mahallesi ve Pazarı

Kozmopolit yapısı ve tarih boyu farklı milletlerin buluşma noktası olan İstanbul, şimdi de bir Afrika mahallesine ev sahipliği yapıyor. Bu özgün bölgeye adım attığınızda, kendinizi bir Afrika belgeselinin içinde hissedeceksiniz. Afrika'dan ithal edilmiş yerel ürünlerin satıldığı İstanbul'daki bu Afrika pazarı, adeta bir tropikal meyve cenneti. İşte Afrika Mahallesi'nin size neler sunacağı!

Tropikal Meyvelerden Yöresel Yiyeceklere: Afrika Pazarı’nda Ne Var Ne Yok?

Bu benzersiz pazarda gözünüze ilk çarpan şey, özellikle muza benzeyen 'plantain' olacak. Bu özel meyve, nişasta yükü olduğu için genellikle yağda pişirilerek tüketiliyor. Meyvenin kilogramı 100 TL olarak belirlenmiş. Ayrıca, Afrika mutfağının olmazsa olmazı dev tatlı patatesler de 150 TL'ye, acı Kamerun biberi ise 100 TL'ye satılıyor.

Aksaray'da Afrika Kültürü: 'Somali Mahallesi' Olarak da Biliniyor

İstanbul'un kalbi Aksaray'da yer alan bu mahalle, Somali Mahallesi olarak da tanınıyor. Sadece bu mahalle ile sınırlı olmayan Afrika kültürü, İnkılap ve Molla Gürani Caddelerinde de kendini gösteriyor. Mahallenin ve çevresindeki esnaf, Afrikalı müşterilerin ticaretini memnuniyetle karşılıyor.

Sadece Afrikalılar mı? Türkler Nerede?

Bu pazar ve mahallede, Türk vatandaşlarına rastlamanız oldukça zor. Marketler, kuaförler ve manavlar çoğunlukla Afrikalı işletmeciler tarafından idare ediliyor. Ürün etiketlerinde genellikle İngilizce açıklamalar yer alıyor. Esnafın bu konuda görüşü ise şu şekilde: "Fiyatlar sürekli değiştiği için etiketleme yapamıyoruz. Afrikalı müşteriler de fiyatları yüksek bulsa da alışveriş yapıyorlar."

Sokak Kavgaları ve Toplumsal Etkileşim

Mahallede zaman zaman yaşanan sokak kavgaları olsa da, genel olarak esnaf ve yerel halk, bu kültürel çeşitliliğin ticaretlerine katkı sağladığını düşünüyor.

İstanbul, tarih boyunca farklı kültürleri ve milletleri bünyesinde barındırmış bir şehir. Afrika Mahallesi ve pazarı da, bu kozmopolit yapının yeni bir yansıması. İstanbul'da bir Afrika deneyimi yaşamak isteyenler için bu mahalle, kaçırılmayacak bir fırsat.