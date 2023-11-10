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İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi:10 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?

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İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi:10 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuruyla, bugün gerçekleşecek su kesintisi planları açıklandı. Bu kapsamda, 3 ilçede su kesintisi yaşanması beklenmektedir. Vatandaşlarımızın bu süreçte tedbiri elden bırakmamaları önemlidir. İşte etkilenecek ilçeler.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuruyla, bugün gerçekleşecek su kesintisi planları açıklandı. Bu kapsamda, 3 ilçede su kesintisi yaşanması beklenmektedir. Vatandaşlarımızın bu süreçte tedbiri elden bırakmamaları önemlidir. İşte etkilenecek ilçeler.

İLÇE: ARNAVUTKÖY

ETKİLENEN MAHALLELER: YAVUZ SELİM MAH.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

BAŞLAMA TARİHİ: 10/11/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 10/11/2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: FATİH

ETKİLENEN MAHALLELER: AYVANSARAY MAH, BALAT MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 10/11/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 10/11/2023 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: SARIYER

ETKİLENEN MAHALLELER: RUMELİKAVAĞI MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

BAŞLAMA TARİHİ: 09/11/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 10/11/2023 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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