İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi:10 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuruyla, bugün gerçekleşecek su kesintisi planları açıklandı. Bu kapsamda, 3 ilçede su kesintisi yaşanması beklenmektedir. Vatandaşlarımızın bu süreçte tedbiri elden bırakmamaları önemlidir. İşte etkilenecek ilçeler.
İLÇE: ARNAVUTKÖY
ETKİLENEN MAHALLELER: YAVUZ SELİM MAH.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ: 10/11/2023
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 10/11/2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: FATİH
ETKİLENEN MAHALLELER: AYVANSARAY MAH, BALAT MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 10/11/2023
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 10/11/2023 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: SARIYER
ETKİLENEN MAHALLELER: RUMELİKAVAĞI MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
BAŞLAMA TARİHİ: 09/11/2023
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 10/11/2023 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kaynak: