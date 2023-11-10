İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi:10 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuruyla, bugün gerçekleşecek su kesintisi planları açıklandı. Bu kapsamda, 3 ilçede su kesintisi yaşanması beklenmektedir. Vatandaşlarımızın bu süreçte tedbiri elden bırakmamaları önemlidir. İşte etkilenecek ilçeler.