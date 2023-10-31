İstanbul'da 20 ilçe karanlığa gömülecek ! Saatlerce elektrik verilemeyecek

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ARNAVUTKÖY

NO: 35123321



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah FATİH SULTAN MEHMET, HASAN POLATKAN, HAYRETTİN ÖZBEK, VAROL, YAŞAR DOĞU sk / HASTANE mah OKUTAN sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 35126609



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FATİH, REŞİTPAŞA, TAVUKÇU, ŞAMLI sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35126612



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah YILDIRIM BEYAZIT, İSTİKLAL sk bölgelerinde 31/10/2023 13:00:00 - 31/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 35126695



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah FAİK KÖKSAL, KARACAOĞLAN, YUNUS NADİ sk / YEŞİLKÖY mah HAVAALANI sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35127068



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah BADEMLİ, BUKETLİ, GÜLNİHAL, HAVAN, HİLMİ NAİLİ, KAZIM SİLİVRİLİ, MUHARREM AKTAN, MURAT CANKAT, NAİMA, ZİYA ERDEM, ÇARKÇI HALİM EMİN, İRFANİYE sk / ŞENLİKKÖY mah AKASYA sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35127069



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah SUGÖZÜ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, CÜMBÜŞ, HAVAN, KALEMKAR, KÖY ÇEŞMESİ, LİMAN, MİRASYEDİ, Y. RIHTIM, Y.FIRIN, YEŞİLKÖY İSKELE, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ÇAMÖZÜ, İNCİ ÇİÇEĞİ, İSTASYON sk bölgelerinde 31/10/2023 12:00:00 - 31/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 35126945



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah 2749., DAĞHAN, FEZA, KARADUMAN, YENİCE sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35126943



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2230. ÇIKMAZ, AYDIN ÇIKMAZI, AŞIK VEYSEL, DİLARA, MELİSA, SEL sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 35123557



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah LEYLAK, OKUL YOLU sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 35124527



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah GALİP, OYMAK, VADİ, ŞENAY sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35124526



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah CEHHAR DUDAYEV, GÜLSEN, KANARYA, SERDAR, ÇINARLI, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 35126243



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah TOYGAR sk / KEÇECİ PİRİ mah AHMET TURAN, AKASYALAR ÇIKMAZI, DONANMA, HARAP ÇEŞME, HASBAHÇE, KAYNAK, OKMEYDANI, TOYGAR, TÜNEY, ÇAKIRGÖZ sk bölgelerinde 31/10/2023 10:00:00 - 31/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 35126646



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah TARLAKUŞU sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah TECİMEN SİTESİ sk / ULUS mah AKASYA 1, AKSEDİR, BANUHAN, GONCAGÜL, GÜZELYALI, KADER 1, KADIRGA LİMAN, MEHTAP 1, MERAL, MERCAN 2, MERİÇ, MESKEN, MUSTAFA KEMAL 1, MİSKET, NURGÜL, VATAN, ÇIKIŞ, ÇİLEK, ÇİÇEK 4 ÇIKMAZI, ÇİĞDEM, İBRAHİMPAŞA, İHSANİYE, İKBAL, İLHAN, İLKER, İMAR, İNCEBEL, İNCİLAY, İNİŞLİ, İSMETPAŞA, İSTANBUL 2, İSTİNYE, İZCİ, İĞDE 1, İŞCAN, İŞLEK sk bölgelerinde 31/10/2023 10:00:00 - 31/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 35126667



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YAZLIK mah BAŞOĞLU, BORA, BOTANİK, BOZ, BOZDAĞ ÇIKMAZI, BOZDOĞAN, BOZKAYA, BOZKIR, DOĞANYOL, KORDON, YETKİN sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35126862



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah ARDA, ARKA DERE, BERKİN ÇIKMAZI, CİBALİ, DALGIN, ERDOĞANLAR, ESKİ CAMİ, GAMLI, IŞIK ÇIKMAZI, KADIRGA, MANDIRA, NEY, SARIGÜZEL, SATEN ÇIKMAZI, TAŞLIK MEVKİİ, URALLAR, UĞUR SALTAN, VATAN, YALÇINDAĞ ÇIKMAZI, YÜCEGÖKLER, YÜKSELLER, ÖZGÜRLER, ÖZKANLAR, ŞAKAYIK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 31/10/2023 10:00:00 - 31/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 35126811



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GALERİ, ULUDAĞ sk bölgelerinde 31/10/2023 10:00:00 - 31/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35126819



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 203., 204., 206., 210., 211., 215. sk bölgelerinde 31/10/2023 10:00:00 - 31/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35126826



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah MELEK, MELTEM sk bölgelerinde 31/10/2023 11:00:00 - 31/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 35127919



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-138, G-142, G-599, G-604, G-720 sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35127851



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1378., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35125516



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2647. sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 35126963



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.BORA, 1.ELMAS, 1.VEZİRTEKKE, 1.ZAKKUM, 1.ÖNAL, 2.ERGUVAN, 4.MANOLYA, AKBABA, FINDIK, GÜLERYÜZ, KAYALAR, RAUF ORBAY, SELANİK sk bölgelerinde 31/10/2023 09:30:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35126976



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.EFE, AHU, BOĞAZİÇİ, EMİRGAN, KADER, SERAP, SEREN, UMUT, YASEMİN sk bölgelerinde 31/10/2023 12:30:00 - 31/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 35125507



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk / BALABANAĞA mah AHMET ŞUAYİP, BÜYÜK REŞİTPAŞA, FETHİBEY, HARİKZEDELER, KURULTAY, ORDU, ZEYNEP KAMİL sk / KEMALPAŞA mah FETHİBEY, ORDU, REYHANİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35124412



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah FETVA YOKUŞU, KEPENEKÇİ YOKUŞU, MUTASARRIF, NAZIR İZZETEFENDİ, YÜKSEKLER sk / SÜLEYMANİYE mah FETVA YOKUŞU, SİYAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35124409



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah NALBANT sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 35126923



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 813., 814., 815., 816., 817., 818., 818/1., 819., 820., 821., 822., 823., 824., 825/1., 826., 827., 830., HEKİMSUYU sk bölgelerinde 31/10/2023 09:30:00 - 31/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 35127010



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah KAMER, KORKUT, KUTSAL, KÜLTÜR sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35126906



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah SAVAŞ, ZEKİ, ŞEHİT ER ERCAN ŞAHİN sk bölgelerinde 31/10/2023 10:00:00 - 31/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 35126938



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.KARANFİL, AKKAVAK, YILDIZ sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35126937



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MUAMMER AKSOY, 1.UZAY, 3.İNÖNÜ, FEZA sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35102035



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah HALKALI, KESKİN, SADIK, ÇARŞI sk / KEMALPAŞA mah 1.TURNA, 1.ÖZBEY, 1804., 3.CAN, AKINCI, BAĞLAR, EMEKLİ, ERKİN, HALKALI, NEBİOĞLU sk bölgelerinde 31/10/2023 12:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35102038



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.ÖZCAN, 2.HİLAL, 2.SİNOP, 2309., 3.MURAT, 4.ORTA, HOŞ, ORTA KENT, REFİK BEY, TEKİN, YELDEĞİRMENİ, ÖZBAY, İSTİKLAL, ŞEHİT ŞAHİN ÇINAR sk bölgelerinde 31/10/2023 12:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 35126897



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah ACAR KUBİLAY, ACARLAR, ALP ER TUNGA, DEFNEDALI ÇIKMAZI, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35126647



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah ASLAN AĞZI, ESENLİK, FERAY sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35126722



İSTANBUL SARIYER ilce -HUZUR mah sk bölgelerinde 31/10/2023 10:00:00 - 31/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 35126974



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah MİLLİ ŞAİR sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35126629



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKARTEPE, BAĞDAT, BEYAZLALE, DENİZLİ, HAYDAR ALİYEV, KARAKİTAP, SAATÇİ, SÜMEYRA, TEKKİRAZ, TEVFİK FİKRET, YALIKÖY, ÖZKUL, ŞİLE sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35126818



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah GURBET ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35127843



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, ABELİA, AK, BİLEN ÇIKMAZI, ERKİN BALABAN, HATİPOĞLU, MİNİK, OĞUZ ARAL, TÜRKÜN, VARNALI sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35126696



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AHMET BOZOĞLU, DOKTOR SADIK AHMET, GÖRELE, MUSTAFA BOZOĞLU, MUSTAFA CANBAZ, NECATİ ERKARA, REİS, SELCAN sk bölgelerinde 31/10/2023 09:30:00 - 31/10/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 35126248



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, BALCI, KARAYİĞİT, KESTANELİK, KUTLUBEY, MELİKŞAH, TANYOLU sk bölgelerinde 31/10/2023 10:00:00 - 31/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35125818



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah AŞÇILAR, FULYA BAYIRI, MEHMETÇİK, MİRALAY RAFET sk / FULYA mah AYGÜN, BİLGE, ESENLER, FULYA BAYIRI, KOZACIK, MEHMETÇİK, OĞUZHAN, SAKIZ AĞACI, ÇELTİK, ÇİĞDEM 1, ÖZLÜCE, ÜÇOBALAR sk bölgelerinde 31/10/2023 10:00:00 - 31/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 35126688



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -VELİEFENDİ mah sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35126675



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 24., 24/3., 74. sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35126683



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 38., 39., 39/4., 39/6., 46., 47/4., 73/3. sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35126692



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah 3. TAŞOCAĞI, MODABAĞ 11, MODABAĞ 3 sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35126679



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah MODABAĞ 1, SEYİTNİZAM sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35126690



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah SEYİTNİZAM sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35126685



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 49/2. sk / MERKEZEFENDİ mah G/55. sk / YENİDOĞAN mah 240., 42/1., 44., 49/3., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.