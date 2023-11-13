İstanbul'da 2 ilçede su kesintisi: 13 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı.