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İstanbul'da 2 ilçede su kesintisi: 13 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?

Yayınlanma:
İstanbul'da 2 ilçede su kesintisi: 13 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı.

İLÇE: MALTEPE

ETKİLENEN MAHALLELER: ZÜMRÜTEVLER MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 13/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 13/11/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: SULTANGAZİ

ETKİLENEN MAHALLELER: ZÜBEYDE HANIM MAH.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 13/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 13/11/2023 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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