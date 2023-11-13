İstanbul'da 2 ilçede su kesintisi: 13 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?
Yayınlanma:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı.
İLÇE: MALTEPE
ETKİLENEN MAHALLELER: ZÜMRÜTEVLER MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 13/11/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 13/11/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: SULTANGAZİ
ETKİLENEN MAHALLELER: ZÜBEYDE HANIM MAH.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 13/11/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 13/11/2023 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kaynak:
İstanbul