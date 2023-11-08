İstanbul'da 17 ilçede elektrik yok ! 8 Kasım hangi ilçelerede elektrik kesilecek

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada il genelinde bugün farklı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi. 17 ilçede birden yaşanacak olan elektrik kesintisinde göz gözü görmeyecek

AVCILAR

NO: 35135413



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah BEREKET, HAYAT, PETROL, SERVİS, İSTANBUL sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 35134036



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1651., 1654., MASLAK sk / FATİH mah 1872., 1873., 1874., 1875., VELİOĞLU sk / GÖZTEPE mah 2281., 2282., 2285., 2286., 2293., 2296., 2299., 2300., 2323., 2328., 2330., 2331., 2336., 2337., 2338., 2339., 2340., 2341., 2342., 2343., KARANFİL, MASLAK sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35135709



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1301., 1302., 1303., 1304., 1366., 1367., 1368., 1370., 1371., DEVEKALDIRIMI, ÜSKÜP sk bölgelerinde 08/11/2023 10:00:00 - 08/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 35135414



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2234., BANU, BİLGİN, CEM, DEMİR, GÜLTEPE, GÜNDOĞAN, SUNA, ÖZBEY, ÜMİT, İNCİLER sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35135410



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ALTINTEPE, SEVGİ ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 35135187



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35133444



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah GALİP, OYMAK, VADİ, ŞENAY sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35133776



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ASLANAĞZI, BEYZA, CELAL, CEVİZLİ, DAMLA, DERMAN, ERLER, GAZEL, GÜLAĞACI, GÜLDALI, GÜLHATMİ, GİRNE, HASAN TAHSİN, HAYIRLI, KARACAOĞLAN, KÜRE, LOKMAN, LİDER, MADEN, MERASİM, METE, MEVSİM, NİMET, OSMANCIK, POYRAZ, RUMELİ, SENİHA, SERİNPINAR, SULTAN FATİH, SÖZEN, VARAN, YAVAŞ, İNÖNÜ, ŞAHİN sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35133780



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADEM, AYDINLIK, BAHÇE, BANU, BÜLBÜL, BİLGE, DORUK, DİLBER, DİNÇ, EMİRHAN, GAZİLER, GÖLYAKA, GÜLDENİZ, GÜRKAN, HASAN TAHSİN, KARACA, KARACAOĞLAN, KAZANÇ, KEMAN, KOMŞU, KORUKENT, KUMRU, KÜÇÜK, MODA, MİHRAP, ORDU, RESUL, ROTA, RÜZGAR, SADIK, SUSUZ, SİMİT, SİNCAP, TOMURCUK, TOROS, ULUBATLI HASAN, YAKUP, YUNUS EMRE, ZEHRA, ÇAMLIBEL, ÖZGE, ÖZTÜRK, İCLAL, İLHAN, ŞEVKET sk / GÜRPINAR mah ÖMER SEYFETTİN sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35133781



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA sk / DEREAĞZI mah KARACAOĞLAN sk / GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, AHMET HAŞİM, BERBER, BOZKIR, DOĞA, DURUSU, ERBERK, ESEN, FIRIN, GÖRGÜ, GÜRPINAR, KEZBAN, MALİK AĞA, MÜMİN AĞA, PAZAR, TAHİR AĞA, YAREN, ZARİF, İNÖNÜ sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKDENİZ 1, ANA AYŞE, ATATÜRK 4, BARAN, DÜLGER, FULYA 3, NARGİLE, UMUT 2, ÇELEBİ, ŞEHİT CELAL MADENDERE, ŞİRİN 1 sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 35135188



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AHU, ATATÜRK, KILIÇ ALİPAŞA, MELTEM 1, MİNE, NEŞE 1, ORKİDE, PARMAKSIZ, SEDA, SEDEF, SELEN, SERİNPINAR, SEVİNÇ, SOYER, SOYLU, YOSUN, İPLİKÇİ sk bölgelerinde 08/11/2023 13:00:00 - 08/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 35136290



İSTANBUL 1782 ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk // ÇATALCA ilce -FERHATPAŞA mah sk / MURATBEY MERKEZ mah sk bölgelerinde 08/11/2023 10:00:00 - 08/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35136977



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YALIKÖY mah BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL, DÜZ, SEYHAN sk bölgelerinde 08/11/2023 10:00:00 - 08/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35136275



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YALIKÖY mah AKSUNA, BURAK ÇIKMAZI, BURCU, BURÇ, CANBERK, GÖL YANI, GÖL YOLU, ISTIRANCA, SEYHAN, YALIKÖY sk bölgelerinde 08/11/2023 10:00:00 - 08/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 35136776



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3020., 3022., 3024., 3043., 3045., 3046., 3050., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35136771



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3019., 3021., 3023., 3025., 3116., HALİL FAHRİ ORMAN sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 35134117



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.HÜLYA, 1.KAKTÜS, 2.FULYA, 2.NERGİS, 2.PINAR, 4.ZAMBAK, 5.MANOLYA, ABUHAYAT, AYÇİÇEK, BADEM, DİNÇ, FESLEĞEN, FİLİZ, GELİNCİK, GÜNEBAKAN, MUTEDİL, NANE, NİLGÜN, RÜZGAR, SAYA YOKUŞU, VEYSEL KARANİ, ÇALI, ÇIKRIK, ÖRGÜ, ÖĞÜT sk bölgelerinde 08/11/2023 09:30:00 - 08/11/2023 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 35132657



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah HOCAPAŞA, HÜDAVENDİGAR, MURADİYE, ORHANİYE, VEZİR CAMİİ ÇIKMAZI, İBN-İ KEMAL sk bölgelerinde 08/11/2023 10:00:00 - 08/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35132348



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, AŞİREFENDİ, HEKİM ÇIKMAZI, MUHZIRBAŞI, MİMAR VEDAT sk bölgelerinde 08/11/2023 12:00:00 - 08/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 35135344



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah AKÇALI, DİŞÇİ, FERHAT, REİS, TANYELİ, YAŞARLI, ÖZVEREN, ŞİRİNCE sk bölgelerinde 08/11/2023 10:00:00 - 08/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 35135400



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MİMAR SİNAN, 1.YAĞIZ, 3.ZAFER, 3.İNÖNÜ, SÜPHAN sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 35133618



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KOCATAŞ mah AMİRAL ALTUNCAN ÇIKMAZI, BAĞLAR YOLU., BAŞARAN ÇIKMAZI, BÜYÜK ÇINAR ÇIKMAZI, CUMHURİYET , SEMİH SANCAR, VEFA, YENİ BOĞAZİÇİ, ÖZKANLAR sk bölgelerinde 08/11/2023 09:30:00 - 08/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35133622



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ESKİ KİLYOS, KOCATAŞ, KİLYOS, MADEN CAMİ, MADENCİ sk bölgelerinde 08/11/2023 09:30:00 - 08/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 35136799



İSTANBUL SİLİVRİ ilce -YENİ mah YÜCE ER sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35136793



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah LAZ KADRİ ÇIKMAZI, SAİT GİRGİN, SİLİVRİ GAZİTEPE, YENİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35137041



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANDARLI, TRABLUSGARP sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35132260



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah EKBER, GÜRCÜKIZI, GÜRSOYLU, PAŞADAYI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35137090



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ŞEFTALİ sk / SEMİZKUMLAR mah AHLAT, ALIÇ, ATAYOLU, BALAMİR, BALSUYU, BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL, BEDRİ RAHMİ, CANİK, DENİZCİ, DENİZKENT, ERGUVAN, ERGÜL, FERMAN, HAYRAT, KORHAN, KÖKLÜ, LİMON, NECATİ KALFA, NENE HATUN, PLATO, RUMELİ, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SANSAR, SAVCI BEYLER, SEFALI, SÜMEYYE, TANZİM, TAÇ, TERAKKİ, UFUK, ULUBATLI, VEFAKAR, VESİLE, YALIKENT, YEKTE, YEMENİ, YEŞİLKENT, YÜCEDAĞ, YÜZBAŞI, ÇAY, ÖNCÜ, ÖNER, İDEAL sk bölgelerinde 08/11/2023 14:00:00 - 08/11/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 35135790



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah EŞREF EFENDİ, KINALI KEKLİK, SEYMEN, ŞAHİN sk / ESKİŞEHİR mah AKAĞALAR, DEMET, DERİCİLER, DOLAPDERE, EŞREF EFENDİ, GAZİNO, KARABATAK, KAYTANCI RASİM, KINALI KEKLİK, KURTULUŞ MASLAĞI, KÜKÜRTLÜ, KÜÇÜK AKARCA, LALEZAR, MARSIK, PERVAZ, PEŞKİR AĞASI, SARRAF MÜMİN, TUZCU MURAT, ŞAHİN sk / İNÖNÜ mah AKKARGA, BABİL, DOLAPDERE, ELMADAĞ, KÜÇÜK BAYIR, ÇİLİNGİR ÇIKMAZI, ÇİMEN sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 35135211



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1426., 1442/1., 1452., 1454., 1459., 1459/1., 1460., 1460/1., 1460/2., 1461., 1462., 1462/1., 1463., 1463/1., 1464., 1464/1., 1465., 1466., 1467., GAZİ sk bölgelerinde 08/11/2023 09:30:00 - 08/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35135210



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah MEYDAN DÖNÜŞÜ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2009. sk / HABİBLER mah 2692., 2693., 2695., 2700., 2702., 2703., 2704., 2705., 2706., 2707., 2708., 2709., 2710., 2711., 2712., 2714., 2714/1., 2714/2., 2716., 2716/1., 2717., 2717/1., 2719., 2721., 2721/1., 2721/2., 2721/3., 2722., 2722/1., 2722/2., 2723., 2724/1., A-1, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 08/11/2023 09:30:00 - 08/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35132283



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2459., 2460., 2465., ATATÜRK, S, T sk bölgelerinde 08/11/2023 10:00:00 - 08/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 35135732



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah AMBARLAR, DEMİRCİLER SİTESİ 1., DEMİRCİLER SİTESİ 2., DEMİRCİLER SİTESİ 3., DEMİRCİLER SİTESİ 6., G/6., ŞEHİT ER RAMAZAN KİRMAN, ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35135725



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 1., DEMİRCİLER SİTESİ 3., DEMİRCİLER SİTESİ 4., G/5. sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35135733



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 114/1., 121., 122., 124., 75/11., 75/2., 75/9. sk / SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 2. sk / ÇIRPICI mah 301., 75/10., 75/2., MODABAĞ, MODABAĞ 1, MODABAĞ 11, MODABAĞ 12, MODABAĞ 2, MODABAĞ 3, MODABAĞ 4, MODABAĞ 5, MODABAĞ 6, MODABAĞ 7, MODABAĞ 8, MODABAĞ 9, MODABAĞ A, RÜSTEM BALKAN, YEŞİLYOL F ARA sk bölgelerinde 08/11/2023 12:00:00 - 08/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35135734



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 106. sk / GÖKALP mah 247., 249., 253., 255., 31/6., 31/7., 36., 37., 38/1., 39., 39/1., 39/10., 39/2., 39/3., 39/7., 39/9., 39/A, 42/1., 42/2., 42/3., 43., 44., 44/1., 44/2., 44/5., 46., 49., 49/2., 51/4., HASAN SEVİM, ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk / MERKEZEFENDİ mah G/55. sk / SEYİTNİZAM mah G/5. sk / TELSİZ mah DURSUN KILIÇ sk / YENİDOĞAN mah 240., 241., 242., 41/1., 41/1A, 41/4., 41/5., 42/1., 42/3., 44., 45/3., 45/5., 45/7., 46., 46/1., 46/2., 48., 49., 49/3., ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 08/11/2023 12:00:00 - 08/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.